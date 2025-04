Primera boxeadora en ganar JJOO, Nicola Adams, revela separación sentimental por culpa de OnlyFans

Nicola Adams fue la primera mujer en ganar una medalla de oro olímpica en boxeo. Lo hizo en Londres 2012. Ahora, la británica reveló que la plataforma para contenido de adultos, OnlyFans, influyó en la culminación de su última relación sentimental.

Adams tenía siete años de relación con la modelo e influencer británica Ella Baig. Sin embargo, confesó que la incursión de su pareja en OnlyFans le trajo graves daños y perjuicios no solo a la relación, sino a su salud mental.

“Siempre la apoyé en su carrera y las decisiones que tomó, incluyendo su trabajo en OnlyFans (…) sin embargo, por mucho que respete lo que hace, no puedo negar que tuvo un impacto en nuestra relación. Siempre me consideré mentalmente fuerte, pero esta situación a veces me ha resultado difícil”, describió en entrevista con The Sun.

“Ambas fuimos a terapia, por separado y juntas, para intentar superar nuestro trauma, y decidimos que nos sería más fácil separarnos”, reconoció la doble campeona olímpica (Londres 2012 y Río 2016).

Nicola Adams posa para los fotógrafos a su llegada al estreno de ‘MobLand’ el jueves 27 de marzo de 2025 en Londres. (Foto de Millie Turner/Invision/AP)

¿Cómo fue la relación de Nicola Adams y Ella Braig?

Ambas se conocieron en 2018. Dos años después, en 2020, decidieron formar una familia y se sometieron a un tratamiento de Fecundación In Vitro (FIV). Utilizaron un óvulo fecundado por un donante de esperma. Braig finalmente dio a luz.

Nicola Adams, a la izquierda, y Ella Baig posan para los fotógrafos a su llegada al estreno de la película “Lightyear” en Londres, el lunes 13 de junio de 2022. (Foto de Joel C Ryan/Invision/AP)

Nicola Adams, la pionera olímpica en el boxeo femenino

Nicola Adams nació el 26 de octubre de 1982 en Leeds, Reino Unido. Su carrera en el boxeo es histórica, pues se convirtió en la primera mujer en ganar una medalla de oro en boxeo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Cuatro años después, en Río 2016, repitió la hazaña y se consolidó como doble campeona olímpica. Además, ha ganado títulos en los Juegos de la Commonwealth, los Juegos Europeos y los Campeonatos Mundiales.

En 2016, se consagró como campeona del mundo en Astaná, Kazajistán. En 2017, Adams dio el salto al boxeo profesional, donde permaneció invicta y llegó a ser campeona mundial de peso mosca de la Organización Mundial de Boxeo (WBO).

En 2019 se retiró del boxeo profesional y dejó a un lado los cuadriláteros debido a problemas de salud que ponían en riesgo su visión.

Adams también se hizo conocida por su activismo LGBT y fue considerada como la persona de esa comunidad más influyente de Gran Bretaña, según The Independent 2012.



