Secuestrado durante 20 años por su madrastra en Connecticut: víctima da su primer testimonio

Un hombre de 32 años que afirma haber estado cautivo por su madrastra en una casa en Connecticut durante décadas emitió ayer su primera declaración pública tras recuperar su libertad.

La víctima se identificó como “S” para proteger su privacidad y afirmó que está recuperando el control de su vida y su futuro. El presunto abuso se descubrió el 17 de febrero cuando los equipos de rescate respondieron a un incendio en su casa que, según el hombre, provocó a propósito para intentar liberarse.

Kimberly Sullivan (56) fue detenida y acusada de presuntamente mantener en cautiverio a su hijastro durante más de dos décadas, desde que era un niño de 11 años, obligándolo a soportar “abuso prolongado, inanición, negligencia grave y trato inhumano”, según la policía.

La madrastra se declaró “no culpable”. Su próxima cita en la corte está programada para el 22 de abril, acotó ABC News. Sus abogados argumentan que no mantuvo a nadie cautivo y que la víctima era un hombre adulto con libertad para irse en cualquier momento.

El padre de la víctima falleció en enero de 2024 y llevaba un tiempo enfermo, usando silla de ruedas, destacó NBC News. “En 33 años de servicio público, éste es el peor trato a la humanidad que he presenciado”, declaró en marzo a la prensa el jefe de policía de Waterbury, Fernando Spagnolo.

Muerto de hambre y pesando apenas 68 libras (30 kilos), “S” sorprendió a los servicios de emergencia al contarles que estuvo cautivo en su habitación durante 20 años. Ayer comentó que una de las cosas que más ha disfrutado con su recién descubierta libertad ha sido celebrar su 32º cumpleaños. “S” también agradeció a quienes lo rescataron y compartió más detalles sobre su terrible experiencia.

A continuación su declaración completa:

“Por favor, llámenme ‘S'”. Ese no es el nombre que me dieron mis padres al nacer. Estoy eligiendo un nuevo nombre y lo usaré para recuperar el control de mi vida y mi futuro. Mi nombre es mi elección, y es la primera de muchas decisiones que tomaré ahora que soy libre. Soy un sobreviviente de más de 20 años de cautiverio y abuso doméstico. Estuve prisionero en mi casa desde que me sacaron de 4to grado a los 11 años hasta hace dos meses, a los 31, cuando prendí un fuego a propósito que me ayudó a liberarme.

Hoy hablo para comenzar el proceso de recuperar mi vida y para opinar sobre cómo se contará mi historia. Estoy mucho mejor y más fuerte que el día que los servicios de emergencia me sacaron de casa. Estoy sumamente agradecido por la atención que he recibido desde entonces. A todos los profesionales de la salud que me han ayudado y cuidado, gracias. Además de todos sus cuidados, agradezco la oportunidad de tener mi primera fiesta de cumpleaños para celebrar mis… 32.

También quiero agradecer a los servicios de emergencia, a los investigadores policiales y a todos los que trabajan para que los responsables de mi abuso rindan cuentas. Gracias a todos en Safe Haven Waterbury y a todos los que han donado a la página de GoFundMe, lo que ayudará a cubrir algunos de los abrumadores gastos que enfrentaré en las próximas semanas, meses y años.

Agradezco al tutor y a mi abogado, quienes me guiarán en el proceso legal que tengo por delante. Han sido invaluables para mí y agradezco su incansable apoyo. Mucho ya se ha dicho, lo que cuenta parte de la historia del abuso que sufrí. Algún día quizás se cuente mi historia completa.

Pido a todos los involucrados en mi historia que cooperen plenamente con las autoridades que me ayudan a buscar justicia por estos crímenes. También pido al público y a los medios de comunicación que respeten esas investigaciones y mi privacidad mientras se desarrolla este proceso. Esto no es sólo una noticia. Es mi vida.

Gracias a todos por sus pensamientos y mensajes, su apoyo y sus continuas oraciones mientras me recupero”.

La violencia doméstica es constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

A principios de este mes tres niños, incluyendo una bebé de tan sólo 10 meses, fueron encontrados desnutridos en condiciones deplorables dentro de una vivienda de Brooklyn (NYC). Uno de ellos estaba atado a una cama.

A finales de 2022 un ex oficial de policía NYPD fue sentenciado a 25 años de cárcel por la muerte de su hijo autista de 8 años, quien sufrió continuos maltratos estando bajo custodia de su padre y madrastra en Long Island (NY). Meses después ella también fue sentenciada en un juicio aparte.

En 2006 la niña hispana Nixzmary Brown (7) murió desnutrida y agredida por su padrastro con la complicidad de su madre en Brooklyn.

