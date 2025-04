Tres acuchillados en pelea en bodega de Nueva York; un joven murió

Una persona murió y otras dos resultaron heridas en un triple apuñalamiento ayer en una bodega en el Alto Manhattan (NYC).

Los apuñalamientos ocurrieron a las 5:30 p.m. del miércoles en el establecimiento “Ameer Deli and Grill”, ubicado en Broadway y la calle 212 Oeste, en Inwood, relató ABC News.

Un joven de 24 años fue apuñalado en el cuello y falleció en New York-Presbyterian Allen Hospital. Otro de 20 años también recibió un corte en el cuello y fue trasladado de urgencia al Hospital Harlem. Una tercera víctima, un hombre de 21 años, fue cortado en la mano y la espalda y trasladado a otro hospital en condición estable. Sus identidades no han sido reveladas.

Un testigo presencial dijo que en los apuñalamientos se utilizó un cuchillo y posiblemente también un bisturí. Las imágenes de vigilancia mostraron a alguien con camisa blanca saliendo corriendo de la tienda con la camisa manchada de sangre. Entonces otra persona se apresuró a ayudarlo y llevó a la víctima junto a un Honda CRV estacionado.

Esa camioneta fue remolcada alrededor de las 4 a.m. del jueves. Según Daily News, dos sospechosos fueron detenidos, pero hasta el momento no se han presentado cargos y sus nombres no han sido divulgados.

Los vecinos se quejan de que escuchan sobre violencia local con demasiada frecuencia. Aún no se sabe con certeza qué provocó los apuñalamientos. Por el momento los investigadores no creen que los detenidos y las víctimas se conocían.

El interior y los alrededores de las tiendas en NYC son con frecuencia escenas de crímenes, tanto robos como homicidios y ataques a empleados, denuncia frecuentemente la asociación Bodegas Unidas de América (United Bodegas of America, UBA).

La violencia armada es constante en Nueva York y algunas víctimas son alcanzadas al azar con armas blancas y de fuego en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios, áreas de cajeros automáticos ATM y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

En general en la ciudad de Nueva York son comunes los apuñalamientos y cortes. La tendencia actual pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas. Hasta finales de septiembre más de 65 personas murieron por arma blanca en 2024, por encima de 54 a este mismo momento en 2023. Eso deja un promedio de que cada semana un neoyorquino ha perdido la vida por armas blancas.

Hubo 4,493 casos de apuñalamientos en 2023 hasta principios de diciembre, un aumento de 6% frente al mismo período de 2022. En paralelo los arrestos por delitos de arma blanca aumentaron casi 30%. Un reporte previo de NYPD alertó en agosto de 2023 que los apuñalamientos mortales habían subido 29% ese año en la ciudad en comparación con antes de la pandemia (2019).