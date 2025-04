Virgil van Dijk renovó con Liverpool hasta 2027

Virgil van Dijk seguirá vistiendo la camiseta del Liverpool. El defensor neerlandés acordó una extensión de contrato por dos temporadas más, siguiendo así los pasos de Mohamed Salah, quien también renovó recientemente.

“Estoy muy contento, muy orgulloso. Obviamente, hay muchas emociones que se me pasan por la cabeza ahora mismo al hablar de ello. Es un sentimiento de orgullo, es un sentimiento de alegría. Es simplemente increíble. El viaje que he recorrido hasta ahora en mi carrera, poder ampliarlo otros dos años en este club, es increíble y estoy muy feliz”, dijo Van Dijk a LiverpoolFC.com en exclusiva.

“Siempre tenía que ser el Liverpool. Es lo que tenía en la cabeza y ese era mi plan. No tenía ninguna duda de que este tenía que ser mi sitio y el de mi familia. Siento que soy de Liverpool. El otro día me dijeron que era como un ‘scouser’ adoptado y me siento muy orgulloso de escuchar esas cosas”, aseguró Van Dijk.

El central más caro de la historia

Desde su llegada en enero de 2018 procedente del Southampton, Van Dijk se convirtió en una pieza clave para el equipo. Su fichaje por 75 millones de libras (alrededor de poco más de $87 millones de dólares) marcó un récord en su momento, convirtiéndolo en el defensor más caro de la historia.

Con el Liverpool ha disputado 314 partidos, ha marcado 27 goles y ha contribuido directamente a la conquista de todos los títulos posibles: una Premier League, una Champions League, una FA Cup, una Copa de la Liga, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes y una Community Shield.

Con su continuidad garantizada, ahora el club se concentra en resolver la situación contractual de otro pilar del equipo: Trent Alexander-Arnold, quien finaliza contrato en junio y, según informes, estaría considerando un cambio de aires con el Real Madrid como posible destino.

