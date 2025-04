Chicharito Hernández sale en defensa de Kylian Mbappé 

El delantero histórico de la selección de México, Javier ‘Chicharito’ Hernández, decidió hablar sobre la actualidad del delantero estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, y las críticas que ha recibido tras la derrota del cuadro merengue de la Champions League a manos del Arsenal inglés.

Estas declaraciones las realizó el antiguo jugador de la casa merengue durante una entrevista ofrecida para EFE, donde no sólo analizó la situación que enfrenta la figura francesa, sino también el presente del entrenador Carlo Ancelotti, quien se encuentra en medio de una ola de rumores sobre su posible salida del club.

Chicharito resaltó que es importante dejar de comparar a Mbappé con Cristiano Ronaldo debido a que cada uno de estos jugadores tuvo un tiempo diferente dentro de la institución; asimismo resaltó que lo verdaderamente importante es apoyarlo para que tenga el mejor desempeño posible.

“Más que compararlo con Cristiano, Mbappé tiene toda la determinación de ser uno de los mejores del mundo durante muchísimo tiempo. Superó hasta los goles de mi ídolo máximo, el fenómeno Ronaldo, en su primera temporada y eso que mucha gente le quería tener como el nuevo Hazard. Es lo que te da estar en el Madrid, te dan muchas cosas completamente desproporcionadas, porque cuando estás ahí arriba va a haber mucha gente que quiere buscarte el más mínimo defecto para sentir que ellos están a la altura”, dijo.

“Mbappé ya es campeón del mundo, es capitán de su selección, a Benzema le pasó también y luego ganó el Balón de Oro… Creo que está muy bien arropado, en el mejor club del mundo y que le va a ayudar muchísimo a ser el mejor del mundo y mantenerlo”, resaltó el mexicano en sus declaraciones.

Situación de Ancelotti

Chicharito Hernández posee una gran relación con Carlo Ancelotti por el apoyo que le brindó durante su estadía en la escuadra española, por lo que le deseó lo mejor en este momento de incertidumbre sobre su futuro al tener cada vez menos posibilidades de alcanzar un título de campeón en esta temporada.

“No sé si se es justo o injusto, porque cuando no logras los objetivos que te marcas a principio de temporada, tienes que asumir eso, pero creo que, y quiero decirlo con todo el respeto posible para Ancelotti, si la tradición tiene tanto peso en ciertos clubes, no hay que cargar tanto la mano. No es lo mismo si eres un entrenador que no ha ganado nada que si eres un entrenador que ha ganado muchísimas Copas de Europa, ligas, trofeos, etc.“, manifestó.

“Ahí es donde entra la memoria que tiene que existir. Cuando no se gana la Champions hay que esperar, porque todavía queda la Copa, la Liga… Pueden terminar con un doblete. Tu pasado te permite al fin de cuentas que no se te cargue tanto la mano, porque si no entonces de qué sirve que hayas ganado tanto. Tampoco digo que no haya que criticar cuando no salen las cosas, pero no es lo mismo cuando no has ganado absolutamente nada que cuando has ganado mucho”, concluyó.

