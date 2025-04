Neoyorquinos también elegirán este 2025 a Contralor Municipal: ¿Quiénes son los candidatos?

Las elecciones primarias en la Gran Manzana están a la vuelta de la esquina, y aunque el foco de las justas electorales ha recaído principalmente en la contienda por la Alcaldía, donde una decena de aspirantes busca desbancar a Eric Adams, el 24 de junio los votantes elegirán otros cargos públicos que están en juego, entre ellos el de Contralor Municipal.

La relevancia del puesto de Contralor no solo tiene que ver con la supervisión de los más de $114,500 millones del presupuesto municipal con el que se mueve la Ciudad sino con la protección del bolsillo municipal, los contratos sindicales, el enorme fondo de pensiones de trabajadores públicos y auditorías a granel. La Contraloría es la lupa que revisa todo para garantizar buenos manejos y cero corrupción.

Tras el anuncio del actual contralor Brad Lander de no aspirar a su reelección en la jefatura del órgano que fiscaliza los dineros y contratos de la Ciudad, sino intentar conquistar la Alcaldía, el sonajero de candidatos para esa oficina, aunque se cuenta en los dedos de una mano, está integrado por diferentes perfiles y visiones.

Aunque comparten militancia en el partido demócrata, el concejal Justin Brannan, el presidente de Manhattan, Mark Levine, el senador estatal Kevin Parker y el líder comunitario de origen puertorriqueño Ismael Malave, están apelando desde diferentes terrenos a los votantes para convencerlos de que cada quien será el mejor auditor. Quien gane las primarias de junio deberá confirmar su victoria en las elecciones generales del 4 de noviembre y asumirá el cargo el 1 de enero del 2026.

Y aunque en política no hay nada escrito sobre piedra y solo hasta que los votantes se manifiesten en las urnas se puede saber a ciencia cierta quien saldrá airoso de la contienda, el vaticinio apunta a que la oficina de Contralor será para el concejal Justin Brannan, a quien recientemente un bloque latino de políticos influyentes le dio su apoyo o para el presidente de Manhattan, Mark Levine, reconocido en la escena política con una base de votantes sólida y quien también ha conquistado organizaciones de peso que lo respaldan en su intento.

“Cada decisión que tomo como funcionario electo se guía por una simple pregunta: ¿Mejora la vida de la gente trabajadora? Por eso es un verdadero honor contar con el respaldo del poderoso Partido de las Familias Trabajadoras. La ciudad de Nueva York nunca sobrevivirá como un paraíso para los ricos. Debemos ser un palacio para la gente trabajadora”, aseguró el concejal de Brooklyn tras recibir el apoyo del Partido de las Familias Trabajadoras de Nueva York.

“Nuestra campaña está construyendo una coalición diversa de neoyorquinos hartos de un gobierno que presume de un presupuesto de 115 mil millones de dólares mientras promueve una falsa narrativa de austeridad para justificar recortes a la educación preescolar y a nuestras bibliotecas”, agregó Brannan, de 46 años, quien advierte que en el rompecabezas político no se puede ignorar los efectos que tendrán en la Gran Manzana las políticas provenientes del gobierno federal.

“Ahora, ante la amenaza existencial que supone Donald Trump y su banda de oligarcas no electos, seré un luchador incansable por la gente trabajadora y me enorgullece hacerlo codo con codo con el Partido de las Familias Trabajadoras”, agregó el actual presidente del Comité de Finanzas del Concejo Municipal.

El concejal Justin Brannan cuenta con un bloque de apoyo latino en su lucha por la Contraloría Municipal. Foto Concejo Municipal Crédito: Concejo de NYC | NYC Council

Levine por su parte se enfoca mucho en la defensa de la asequibilidad en categorías como la vivienda, pero coincide con sus rivales en que urge que desde todas las oficinas de la Ciudad se le plante pecho a la administración Trump.

“Los neoyorquinos se enfrentan a una crisis de asequibilidad y a los ataques de Donald Trump y su agenda MAGA (Hacer que Estados Unidos sea Grandioso otra vez). Me postulo para contralor para abordar nuestra crisis de asequibilidad, luchar contra Trump y restaurar la confianza en que nuestro gobierno puede atender a las familias trabajadoras de Nueva York”, afirma el presidente de Manhattan, de 57 años.

“Aporto las lecciones que aprendí como docente, las habilidades que desarrollé como fundador de una cooperativa de crédito y las prioridades que he defendido como presidente del condado para garantizar que nuestra ciudad sea un lugar habitable y asequible para todos”, asegura Levine. “Seré un luchador feroz e independiente por nuestras comunidades, un protector de nuestras pensiones y una voz independiente que exigirá cuentas a la Ciudad y a Washington. El futuro de Nueva York está en juego”.

Otra de las grandes responsabilidades que tiene en su gestión el Contralor Municipal además de supervisar cómo las agencias municipales gastan su dinero es administrar el fondo públicos de pensiones de la Ciudad, considerado el más grande de todo el mundo, con más de $274,000 millones. Asimismo, la oficina fiscal es la encargada de emitir bonos para financiar grandes proyectos en los cinco condados.

En materia de jerarquía política, la posición de Contralor tiene otra importancia adicional y es que después del Alcalde y el Defensor del Pueblo, que es la segunda figura política más relevante de la Gran Manzana y quien es el encargado de asumir el poder en caso de que el burgomaestre de turno no pueda, el jefe de la Contraloría es el tercero en orden de sucesión.

A pesar de que los principales sondeos no le auguran un camino claro hacia la victoria e incluso organizaciones que han adelantado encuentros entre candidatos a la Contraloría para conocer más sus visiones sobre la manera en que supervisarán las cuentas de la Gran Manzana, Kevin Parker, el senador estatal de Brooklyn, quien ya intentó alcanzar el mismo cargo en 2021, busca convencer a los votantes promoviendo que los ingresos de la Ciudad no solamente se gasten sino que puedan generar más ingresos.

“La ciudad necesita ayuda urgentemente, y he pasado 20 años en el gobierno estatal liderando con integridad, asegurándome de que la equidad, la imparcialidad y la justicia sean partes importantes”, dijo el candidato. “Quiero aportar mi experiencia y mi visión a la ciudad. Tenemos que entender que el presupuesto municipal y los fondos de pensiones no son solo documentos financieros. Son documentos morales. Y si analizamos los fondos de pensiones, si no generan ingresos, no tiene sentido. Así que la prioridad es generar ingresos para los pensionados, y creo que podemos hacerlo muy bien, a la vez que nos aseguramos de que esas inversiones se ajusten a los valores de los neoyorquinos”.

El senador Parker, quien se declara como el líder que la Gran Manzana necesita para el puesto de Contralor Municipal, destacó su trayectoria política y mencionó que otro de sus focos de acción de llegar a ganar el cargo sería la asequibilidad especialmente en asuntos de vivienda.

“Existe la oportunidad, ya que se habla de vivienda, de utilizar el fondo de pensiones para construir viviendas asequibles, en particular viviendas para trabajadores. Realmente tenemos que crear viviendas para trabajadores, viviendas para personas mayores, y también tenemos que encontrar maneras de mejorar NYCHA para quienes viven allí”, señaló el candidato.

Ismael Malave, la carta latina dentro de la contienda por la Contraloría, defiende sus aspiraciones advirtiendo que busca lograr un impacto en las comunidades vulnerables con la “fortaleza y dedicación” que asegura son sus principales sellos de acción como “un auténtico neoyorquino”.

Ismael Malave (centro) espera ganar la Contraloría Municipal de NYC. Foto: Edwin Martinez.

“Reconocido por su fortaleza y dedicación a su comunidad, personificando el espíritu de resiliencia y perseverancia. Nacido y criado en la ciudad de Nueva York, Ismael comprende los desafíos que enfrentan muchos neoyorquinos, incluyendo las dificultades personales y la importancia de la comunidad”, destaca la campaña del aspirante, que se refiere al candidato como “un exitoso profesional, padre dedicado y estimado funcionario público que demuestra su compromiso para superar obstáculos”.

“Ismael cree en la unidad y la colaboración para abordar los problemas de la comunidad, utilizando sus profundas conexiones y empatía para impulsar el cambio y se compromete a servir con humildad e integridad, predicando con el ejemplo y trabajando incansablemente por un futuro mejor para todos los neoyorquinos”, agrega su campaña.

También recalcan que desde su oficina, el político criado en El Bronx, buscará defender salarios justos, abordar los problemas del sistema de pensiones de la ciudad y promover una reforma para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las prestaciones de jubilación de los trabajadores municipales. La inclusión de más administradores de fondos y proveedores pertenecientes a minorías que reciben contratos gubernamentales y gestionan inversiones, son otras de sus propuestas.

“Elegirlo como el próximo Contralor de la Ciudad de Nueva York es un voto a favor de la fortaleza, la dedicación y un futuro mejor para la ciudad”, dice el equipo de Malave.

Habrá que esperar a que culmine el proceso electoral de este 2025 para saber quién conquistará al electorado neoyorquino en su afán de asumir las riendas de la Contraloría municipal, pieza fundamental en la gestión que la Ciudad adelante con su presupuesto que mueve la Gran Manzana.

Sin embargo, pese al poder que tiene el Contralor Municipal en la revisión de contratos y auditoría de proyectos, la Constitución de la Ciudad establece que el Alcalde tiene la potestad de anular decisiones de contratación emitidas por la Contraloría, como ha ocurrido en algunos casos.

Cabe explicar que las elecciones en juego son para elegir al Contralor municipal, que supervisa los dineros de la Ciudad, no al Contralor Estatal, quien es otra figura política que ejerce autoridad sobre el Estado de Nueva York, y cuya oficina desde el 2007 ha sido gobernada por el demócrata Thomas DiNapoli.

Contienda por la Contraloría Municipal de NYC en datos