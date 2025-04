¿Qué dijo Jordi Martín en El Gordo y la Flaca sobre Elizabeth Gutiérrez?

Jordi Martin se ha metido en problemas con Elizabeth Gutiérrez luego de unas declaraciones que hizo en el programa El Gordo y la Flaca sobre el caso de William Levy, quien fue arrestado esta semana en el estado de Florida.

Como parte del seguimiento a esta noticia, el paparazzi español dio una información que causó que el equipo legal de la actriz mexicana se pronunciara en su contra.

En el show de entretenimiento, Martin afirmó: “Ojo a lo que me llega, la información que me llega desde Miami. Atención a la bomba que voy a soltar: la dueña del restaurante del altercado es íntima amiga de Elizabeth Gutiérrez y me trasladan, que diga, que la cosa huele mal, que pudo ser una trampa que le pusieron a William Levy. No es oficial”.

Poco después de que dijera esto, Raúl de Molina le pidió que no siguiera: “Jordi, Jordi, espérate, te tengo que parar ahí para no meternos en problemas. Vamos por parte. Si la dueña del restaurante es amiga de Elizabeth, quiere decir que como ese restaurante está en Weston y ellos viven ahí, seguro que Elizabeth Gutiérrez ha ido en muchas ocasiones”.

Sin embargo, el conductor cubano-estadounidense comentó que no cree que esto sea una razón para decir que ella le tendió una trampa a su ex en alianza con la propietaria del lugar. “No se puede decir eso”, destacó.

El español intentó eximirse de culpa y por ende comentó: “Ojo, ojo, que yo no estoy afirmando nada, yo digo lo que a mí me trasladan: ‘oye, Jordi, que la dueña del restaurante es amiga de Elizabeth Gutiérrez, que la cosa es extraña y rara’”.

Este rumor ha hecho que el equipo legal de Elizabeth Gutiérrez reaccione con un comunicado: “Lamentablemente, en la actualidad, cualquier individuo con acceso a herramientas tecnológicas y un canal de difusión convencional puede autodenominarse reportero. Sin embargo, ni el ejercicio periodístico ni la libertad de expresión constituyen una licencia para calumniar, difamar o agredir la dignidad de una persona”.

Además de esto, señalaron: “Los derechos a la intimidad, la vida privada, el honor, la reputación, el prestigio y la propia imagen no se negocian. Su respeto es exigible aun tratándose de personas consideradas de proyección pública, ya que su violación genera consecuencias graves, irreparables en muchos casos, y que en su dimensión legal pueden configurar actos de difamación, discriminación y violencia mediática, como ha venido ocurriendo sistemáticamente en perjuicio de nuestra representada”.

Por ahora, Jordi Martin ni el equipo de El Gordo y la Flaca han hablado de esta situación.

