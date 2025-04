Canelo Álvarez quiere una revancha contra Dmitry Bivol: “No estaba ni al 50% de mi capacidad”

El boxeador mexicano y campeón unificado de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, manifestó las ganas que posee de volver a enfrentarse contra el campeón ruso Dmitry Bivol en las 175 libras para poder demostrar que la derrota que sufrió en esa división en mayo de 2022 fue simplemente un hecho aislado producto de las lesiones que tenía en su mano y en la rodilla.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para The Ring, donde el tapatío destacó que aprendió lecciones muy importantes tras ese enfrentamiento y ahora desea poder demostrarle al ruso de lo que verdaderamente está hecho y aprovechando que se encuentra al 100% de su capacidad física para poder derrotarlo.

“Espero tener la oportunidad de tener esa revancha con Bivol, es la única pelea en 175 que realmente quiero, pero ya veremos. No me molesta (la derrota), sabes, quiero decirme a mí mismo ‘Oye, aprendiste algo de esa pelea, qué cosas no debes hacer de nuevo’ y tengo eso en mí como diciendo ‘Oye, necesitas mostrar que eres mejor peleador que él’”, expresó.

Dmitry Bivol brinda consejos a Terence Crawford para derrotar al Canelo. Crédito: John Locher | AP

“Estuve el 50% de mis habilidades ahí (contra Bivol), sin condición, nada, porque no podía correr y no podía tirar golpes o sparring, tuve como un mes sin sparring por mi mano. No podía correr tampoco, por mi rodilla, así que lesiones en la rodilla y la mano, pero incluso con eso, hice una buena pelea, muy buena pelea, pero sé que no fue suficiente”, agregó el Canelo en sus declaraciones.

El Canelo Álvarez también reconoció las habilidades que posee Dmitry Bivol debido a que desde su victoria en el 2022 logró unificar los títulos semipesados tras vencer a Artur Beterbiev; esto a pesar de dejar el título del CMB poco después al no enfrentarse contra David Benavídez.

“Es bueno, es un buen peleador, es un muy buen peleador, puedes verlo y todos decían ‘Oh, no es nada, no he hecho nada, (Canelo) elige a los peleadores’, y es un buen peleador, es uno de los mejores peleadores que hay”, concluyó el mexicano.

Por el momento el Canelo Álvarez se enfrentará contra el cubano William Scull en Arabia Saudita con el objetivo de poder convertirse nuevamente en el campeón indiscutido de los pesos súper medianos.

