Polémica en Atlanta: Ronald Acuña Jr. enciende las redes y recibe respuesta de su manager

A inicios de la temporada pasada Ronald Acuña Jr. sufrió una fuerte lesión en su rodilla izquierda que lo dejó fuera todo 2024 y lo que va de 2025. Se espera que el MVP de 2023 regrese para la segunda mitad de campaña con los Atlanta Braves.

Sin embargo, el venezolano no deja de causar alboroto y recientemente se metió una polémica por unos comentarios en redes sociales sobre un compañero de equipo.

Todo empezó la noche del sábado cuando los Braves recibían a los Minnesota Twins en el Truist Park. El jardinero Jarred Kelenic conectó un fuerte batazo al jardín derecho en la sexta entrada, pero el toletero de los Braves pensó que la pelota pasaría la pista de seguridad para convertirse en un cuadrangular.

Pero no fue así y la pelota se quedó dentro del terreno. lo que obligó a Kalenic a correr a segunda, donde fue puesto out tras el tiro de Trevor Larnach y la buena recepción de Carlos Correa.

Acción en la que Jarred Kalenic es puesto out por Carlos Correa. Crédito: AP

Esta jugada generó debate en las redes sociales y fue ahí donde Ronald Acuña Jr. apareció para comentar y formar una gran polémica.

Pues el venezolano respondió vía X (antes Twitter) al periodista Mark Bowman. Afirmando que si hubiera sido él en lugar de Kalenic al que hubieran puesto out en segunda por no correr las bases, lo hubieran sacado del encuentro. “Si fuera yo, me sacarían del juego”, indicó de manera tajante el joven jardinero de los Braves.

Y es que Acuña Jr. ya vivió una situación idéntica en 2019 cuando conectó un batazo que pensó que salía del parque, pero terminó quedando dentro, lo que provocó que Ronald tuviera que corregir su corrido de base y fue puesto out en segunda al igual que Kalenic.

Por esta acción Acuña Jr. fue retirado inmediatamente en pleno juego de los Braves. Y en aquella oportunidad su manager Brian Snitker comentó luego “no corrió, hay que correr. Eso es inaceptable aquí. Ese nombre al frente es más importante que el que tienes en la espalda de la camiseta. No se puede hacer. No se puede fallarle al equipo de esa manera”.

Pero este sábado con una situación idéntica, el manager no sacó del juego a Kalenic. Lo que provocó la molestia de Acuña y terminó en el comentario en redes sociales.

La respuesta del manager

Fue tanta la polémica que el mismo manager de los Braves respondió al comentario de Acuña Jr. en redes sociales. Afirmando que no ha hablado con el jugador al respecto.

“Me enteré de eso mientras caminaba a la cueva”, expresó Snitker. “Me contaron que surgió algo. Llegué y me dijeron que fue borrada. No he hablado con él, entonces no sé”.

Por otra parte, también aseguró que no le reclamó nada a Kalenic por ser puesto out en segunda tras no correr a primeras correctamente. “Simplemente que dio un buen swing. ¿Qué se supone que debía decirle?”, comentó el timonel para MLB.com al preguntarle sobre la jugada.

