Tiroteos en Domingo de Pascua dejan a un hombre muerto y hiere a cuatro en El Bronx

Un hombre de 45 años fue disparado fatalmente y otro resultó herido en El Bronx, mientras otros tres sujetos fueron heridos de bala, uno de ellos de gravedad, en tiroteos separados en el distrito, informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

En el tiroteo mortal, las autoridades informaron que cerca de las 2:00 de la tarde recibieron una llamada al 911, lo que llevó a los oficiales al patio trasero de Mott Haven Houses, en la calle 143 E. en Mott Haven, donde descubrieron a la víctima de 45 años con una herida en el torso y a otro hombre de 40 años con una herida en el abdomen.

Los paramédicos llevaron a los dos hombres al Hospital Lincoln, donde el mayor murió posteriormente.

Una mujer que lloraba en el vestíbulo de un edificio cerca del tiroteo del hombre de 45 años se mostró gravemente conmocionada por la muerte y describió a la víctima como un padre trabajador sin vínculos con la delincuencia.

“Trabaja. No es un gánster”, expresó Tisuha Longwell, de 53 años. “No molesta a nadie. Puede ir a cualquier parte. No tiene problemas ni problemas. Así que esto es una locura. Todos estamos molestando porque es él. Lo conozco de toda la vida. Soy de por aquí. No era mala persona… Tiene una prometida, que también es prima mía”.

Longwell indicó que la víctima en cuestión creció en el edificio frente al que le dispararon, pero se había mudado y volvía de visita con frecuencia. Además, dijo que laboraba como portero en un edificio.

La residente dijo que la víctima mortal la ayudaba frecuentemente y que el sábado le había comprado artículos de limpieza cuando ella no podía permitírselos, informó Daily News.

“Me compraba cosas. Si tengo hambre, me compraba comida”, manifestó. “Ahora que se fue, me siento como si ya estuviera sola”.

El hombre de 40 años herido se encuentra estable, de acuerdo con NYPD.

No hubo detenciones inmediatamente y la investigación está en curso.

“No sabemos nada, todavía tenemos que vivir aquí”, dijo otra persona de luto el domingo en la tarde.

Los agentes no identificaron de inmediato a la víctima de 45 años, a la espera de la respectiva notificación a sus familiares.

En otro lugar de El Bronx, un hombre de 20 años recibió un disparo en el hombro cerca de la calle 179 oeste y la avenida Andrews alrededor de las 7:00 de la noche. Los servicios de emergencias médicas lo llevaron al Hospital St. Barnabus en condición estable. La policía estaba peinando la zona en busca de un sospechoso.

Asimismo, el domingo en la mañana, cerca de las 6:35 de la mañana, un joven de 21 años con heridas de bala en todo el cuerpo se presentó por medios privados en un centro de urgencias de El Bronx en Grand Concourse Ave., donde se encuentra en estado crítico, según la policía.

Poco después, un sujeto de 29 años ingresó en Bronx Care con una abrasión por arma de fuego en la mejilla izquierda y estaba en condición estable, de acuerdo con los funcionarios.

Las autoridades dieron a conocer que están investigando los incidentes ocurridos, aunque se desconoce donde resultaron lesionados los heridos ni si los incidentes estaban vinculados.

