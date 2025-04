4 mujeres mueren en choque de 3 autos en Connecticut; mayoría de víctimas dominicanas

Cuatro mujeres, tres ellas dominicanas parientes entre sí, fallecieron en un triple accidente automovilístico matutino en Newington, Connecticut.

Los bomberos informaron que el aparatoso choque ocurrió en las avenidas Willard y Greenlawn alrededor de las 9 a.m. del sábado. Las cuatro víctimas fueron declaradas muertas en la escena: Gabriela Difo, adolescente de 17 años, su madre Florinda Tineo (50), su tía Jeannette Tineo (48), y Maritza Smith (56). Una quinta persona no identificada sufrió heridas leves. Según un amigo de la iglesia, las tres hispanas eran dominicanas, acotó NBC News. Además, una publicación en Instagram las identificó como “sobrinas del senador Pedro Tineo” de ese país.

El superintendente de las Escuelas Públicas de Newington indicó que Difo era una estudiante del último año, por lo que estaba próxima a graduarse de la escuela secundaria. Y confirmó que Florinda Tineo era la madre de Difo y hermana de Jeannette.

La policía de Newington continúa investigando y afirmó no haber determinado la causa exacta del accidente, pero no parece que la víctima sobreviviente haya tenido la culpa, por lo que no se han anunciado arrestos.

El Equipo de Reconstrucción de Accidentes de Mid-State continúa investigando la causa del siniestro y cómo los tres autos se vieron involucrados. La policía prevé que la pesquisa del accidente dure varias semanas o incluso meses y pide a quien tenga información llamar a la oficial Gabriella Lambros (860) 594-6229 o escribir al correo electrónico glambros@newingtonct.gov.

La tragedia ha conmocionado a la comunidad. El representante estatal Gary Turco expresó su tristeza en redes sociales durante el fin de semana. “Una terrible tragedia ocurrió en Newington esta mañana a las 9:02 a.m. debido a un accidente automovilístico que causó la muerte de al menos cuatro personas”, escribió el sábado en Twitter/X, citó Patch.com.

Mientras, el congreso dominicano emitió un comunicado: “La gran familia del Senado de la República se une al profundo dolor que embarga al senador Pedro Tineo por la irreparable pérdida de sus queridas sobrinas Florinda Tineo, Gabriela Difo y Jeannette Tineo. Elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de sus almas y enviamos un abrazo solidario a sus familiares, amigos y a toda la comunidad de Yamasá, Monte Plata, que hoy llora su partida. Paz a sus almas”.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

A fines de marzo Luis Cruz, inmigrante mexicano de 49 años, murió atropellado por un ciclista en Brooklyn (NYC), dejando a su familia consternada y pidiendo leyes más estrictas para regular a los pedalistas imprudentes.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió atropellado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.

En promedio, la violencia vial cobró la vida de una persona en NYC cada 34 horas en 2024. Hasta el 22 de octubre los accidentes viales mataron a 207 víctimas y lesionaron gravemente a más de 2,300. Al momento eran más fatalidades que en 8 de los últimos 10 años, y esta crisis de salud pública representa costos de más de $5,000 millones de dólares, según Transportation Alternatives, grupo de defensa de peatones y ciclistas.

Los accidentes de tránsito son un gran reto en y alrededor de la ciudad de Nueva York y en muchos casos los conductores huyen. Ello a pesar de “Vision Zero” (Visión Cero), plan de seguridad vial creado en 2014 buscando que la urbe fuese más segura para peatones, pedalistas y automovilistas con una meta de cero muertes para el año 2024. Pero la realidad demostró todo lo contrario.