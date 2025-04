Carolina Sandoval dijo que su divorcio se ha convertido en una “pesadilla”

Carolina Sandoval, durante una conversación con el venezolano Alejandro Chabán, volvió a hablar sobre el tema del divorcio que tiene con Nick Hernández, padre de su hija más pequeña. Sin embargo, quiso destacar que se encuentra en una de las mejores etapas de su vida. Dicho esto, reveló algunos detalles del proceso legal que lleva con su expareja sentimental.

“No he hablado con nadie de esto, no me inviten a ningún otro pódcast a hablar del tema del divorcio porque no lo voy a hacer, solamente lo estoy haciendo con Alejandro Chabán es un tema cerrado en mi vida. Estoy muy contenta, estoy muy feliz“, mencionó durante su visita.

La panelista del programa ¡Siéntese quien pueda!, explicó que la sentencia de divorcio todavía no está lista y no tiene nada que ver con ella. A su vez, detalló que, de forma constante, todo se vuelve más complejo, pero terminó viéndole el lado positivo a una situación con lo que ya no se sentía cómoda desde hace mucho.

“Tengo entendido que no ha salido todavía el divorcio, no es por mí. Si yo hubiese sido la que mete ese papel (…). Me han puesto muchas trabas. Ha sido una pesadilla más increíble e inimaginable de mis últimos meses. No lo hubiese podido creer ni que me lo hubiese dicho una bruja en una mesa. La ventaja, y lo bueno de que hayan puesto esa demanda de divorcio, es que finalmente se acabó el cortisol de mi vida, ahora trabajo realmente por mis impresiones, trabajo para mis hijas”, detalló en la conversación.

Sandoval dijo que Hernández, aparentemente, estaría buscando la forma de quedar en la ruina para no cubrir la parte que le correspondería por su hija Amalia Victoria. Agregó que aparentemente habría otro proceso en el que se vería involucrado el dinero y que en cualquier momento saldrá la noticia y ella estará involucrada. Carolina no quiso finalizar la conversación sin mencionar que él la ha dejado desamparada en toda esta situación en lo que respecta a la menor de edad.

“Se está lanzando en bancarrota para no cumplir con su responsabilidades. Me acabo de enterar… que tienen mi nombre involucrado, no te extrañes que la próxima noticia tenga que ver con finanzas que llevan mi nombre. Yo creo que un hombre no es más o menos hombre por su orientación sexual, sino por los pantalones que tenga para asumir sus compromisos… A mí me dejaron sola con todo esto”, le dijo a Alejandro.

