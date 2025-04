Gaby Espino defiende su verdad ante acusaciones de mentir

La venezolana Gaby Espino, a través de sus redes sociales, decidió enfrentar a todas aquellas personas que, de manera constante, le envían comentarios o mensajes negativos, ya que ella promociona un gel que ayudaría a eliminar la grasa abdominal y la celulitis.

“Me da una risa todo lo que he visto por ahí de mis videos del gel de paprika. La envidia es una cosa arr*cha. Obviamente, tienes que hacer ejercicio para bajar de peso, porque no estás montada en una caminadora ni está saltando cuerda, te estás poniendo gel, te quema grasa localizada, te ayuda con el aspecto de la piel, pero muchísimo. A mí me ha ayudado y yo estoy contando desde mi experiencia en mis redes sociales”, mencionó.

Espino también habría hecho referencia a un entrenador físico que la habría criticado por el contenido que sube, y ella, sin tapujos, se preguntó la razón por la cual esa persona no comparte todo con detalles y solo la quiere hacer ver mal delante de aquellos que ni la siguen en sus redes sociales, buscando manchar su imagen.

“¿Por qué no lo pones todo? ¿Por qué no pones la parte donde yo digo como saludable, que yo voy al gimnasio todos los días? Porque además no lo invento que lo muestro. Yo voy al gimnasio todos los días porque me gusta, me gusta sentirme activa. Mi gente, yo cumplo 49 este año y yo soy una persona súper saludable, súper activa porque tengo buena alimentación, porque estoy activa haciendo ejercicio todos los días y me cuido”, expresó a través de una transmisión en vivo que hizo en sus plataformas digitales.

Gaby, en varias oportunidades de su testimonio, recalcó que todo lo que ella ha contado ha sido desde su experiencia. Además, explicó que todo esto va acompañado de un estilo de vida sano, que complementa con alimentación y ejercicios los siete días de la semana.

“A mí me ha ayudado impresionante y son demasiado los testimonios espectaculares de toda la gente que lo ha comprado. Te ayuda demasiado con el aspecto de la piel. Eso sí, soy constante, me lo pongo todos los días. No miento como dice por ahí mucha gente. No estoy mintiendo, estoy hablando desde mi experiencia. No sustituye una alimentación saludable, no sustituye el gimnasio, (pero) ayuda”, detalló durante la transmisión que realizó.

