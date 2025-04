Hansi Flick alabó el gran trabajo de Ancelotti tras la victoria del FC Barcelona

El entrenador alemán del FC Barcelona, Hansi Flick, se mostró satisfecho del “muy buen partido” que completó su equipo en la victoria por la mínima frente al Mallorca 1-0,

El DT del conjunto catalán destacó que todos los jugadores hayan demostrado estar “conectados” en un encuentro en el que dio entrada a algunos suplentes.

Sobre el Real Madrid, su rival en la final de la Copa del Rey del próximo sábado, elogió la figura de su técnico, Carlo Ancelotti.

“Ellos tienen un gran equipo y uno de los mejores entrenadores del mundo. No es fácil ver lo que ha hecho Ancelotti, porque lo ha ganado todo. Es un señor y le tengo mucho respeto. El sábado jugaremos la final y será bueno verlo otra vez porque es un entrenador increíble”, puntualizó Flick.

Flick dio minutos a los suplentes

“Estoy contento de que todos los jugadores estén conectados y eso es positivo para los partidos que quedan”, resumió Flick al ser preguntado por la actuación de dos suplentes habituales como Héctor Fort y Ansu Fati, que este martes jugaron de inicio.

Ambos jugadores mostraron su descontento por no jugar en el último partido contra el Celta (4-3) y Flick lamentó esa actitud en la rueda de prensa previa contra el Mallorca.

“Héctor (Fort) y Ansu (Fati) han jugado. No sé qué les pasó después del partido contra el Celta. Hablo con todo el mundo. Puedo entender que estén enfadados después de no jugar, también lo puede estar Pablo Torre, que hoy podría haber jugado también y no lo ha hecho”, señaló Flick, quien agregó que el partido contra el Mallorca fue “un gran día” para el delantero hispano-guineano.

Preguntado por el partido, destacó la buena actuación de sus jugadores y lamentó las “muchas ocasiones” falladas, aunque destacó que “con los cambios en la alineación” se va satisfecho con el resultado. “No hemos cometido los errores de partidos anteriores. Creo que hemos hecho un partido fantástico”, agregó.

Gavi feliz por el “gran partido”

El centrocampista del Barcelona Pablo Páez Gavira ‘Gavi’ destacó el “gran partido” que su equipo completó frente al Mallorca (1-0) en LaLiga, si bien lamentó que lo podrían haberlo “resuelto antes” si hubieran concretado las ocasiones que generaron.

“Su portero ha hecho un gran partido. Hemos tenido muchas ocasiones que podríamos haber aprovechado, pero no siempre es fácil”, aseguró el futbolista andaluz en declaraciones a Movistar LaLiga.

Ante el Mallorca, el técnico azulgrana, Hansi Flick, sorprendió dando entrada en la alineación a dos suplentes habituales como Ansu Fati y Héctor, a los que Gavi elogió “por el gran partido que han hecho”.

Y, en este sentido, añadió: “Me alegro mucho por ellos porque son como unos hermanos”.

Asimismo, destacó la actuación del centrocampista Pedro González ‘Pedri’, de quien recordó que “si no es el mejor es uno de los mejores del mundo en su posición”.

