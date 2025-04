Niña de 4 años pasó días con cadáveres de su madre y hermano en apartamento de Nueva York

Una niña de 4 años fue hallada anoche en un apartamento en El Bronx (NYC) junto a los cadáveres de su madre y su hermano autista, cuyas causas y tiempos de muerto no han sido determinados.

La mujer de 38 años, que estaba en una silla de ruedas, y su hijo autista de 8 años al parecer llevaban varios días muertos, informó hoy la policía de Nueva York

Se escuchó a la niña gritar durante días dentro de la casa ubicada en la calle 231st East, cerca de White Plains Road en Wakefield, antes de que otra hija y el padre de la mujer hicieran el macabro descubrimiento alrededor de las 8:30 p.m. del viernes, dijo una fuente policial con conocimiento del caso.

No se reveló de inmediato cuánto tiempo llevaban muertas las dos víctimas, cuyos nombres no han sido revelados, acotó Daily News. Sus cuerpos no presentaban lesiones aparentes, según la policía. Se han programado autopsias para determinar cuándo y cómo fallecieron. Mientras sus decesos no se consideran sospechosos, ya que tanto la madre como el niño padecían discapacidades físicas y mentales, según una fuente policial.

El abuelo de la niña declaró a la policía que no había tenido noticias de su hija durante un tiempo antes de que él y su otra nieta fueran a ver cómo estaban. La policía que registró la casa encontró a la niña traumatizada de 4 años acurrucada en el interior. Los servicios de emergencias médicas la llevaron de urgencia al Montefiore Medical Center para una evaluación.

En un caso similar, el mes pasado una madre de 33 años y su hijo de 7 fueron hallados sin vida en avanzado estado de descomposición en un apartamento en Brooklyn (NYC). En agosto una madre y su hijo de 10 años con necesidades especiales fueron encontrados muertos y en descomposición dentro de un apartamento de vivienda pública (NYCHA) en El Bronx que había recibido visitas de la Administración de Servicios para Niños (ACS).

En mayo de 2023 un hombre de 39 años y su madre anciana fueron encontrados muertos y en avanzado estado de descomposición en un apartamento en Brooklyn (NYC). En noviembre de 2022 los cuerpos muy descompuestos de un hombre de mediana edad y su madre anciana fueron hallados dentro de su residencia en el Lower East Side de Manhattan.

En octubre de ese año un hombre murió en de su apartamento en Harlem y el cadáver pasó varios días sin ser advertido, hasta que la sangre comenzó a gotear a su vecina del piso de abajo. En enero de 2022 el esqueleto de un anciano de 84 años fue encontrado dentro de un apartamento donde aún vivía su esposa entre grandes cantidades de basura y excremento en Brooklyn (NYC). En marzo de 2021 una mujer de 75 años y su hijo autista fueron encontrados muertos dentro de su apartamento en un edificio NYCHA en Queens.

Si usted es víctima o sospecha que alguien algún está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda