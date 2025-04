Expertos revelan cuáles son los mejores horarios para alimentar a tu mascota

Determinar el mejor horario para alimentar a un perro depende de varios factores, como su edad, raza, nivel de actividad y estado de salud general. Y es que al establecer un momento específico para dar de comer a tu mascota no solo te ayudará a organizar de mejor manera tu tiempo, también puede brindar una serie de beneficios propios al perro como fortalecer su digestión, regular la producción de enzimas digestivas y prevenir problemas gastrointestinales.

Ante esto, la mayoría de los veterinarios coinciden en que los perros adultos deben comer dos veces al día, una por la mañana y otra por la tarde-noche. Este hábito ayuda a mantener niveles de energía estables y favorece una digestión saludable, según explica VCA Animal Hospitals, una red de hospitales veterinarios en EE.UU.

Al igual que nosotros, los perros necesitan tener horarios fijos para comer. Crédito: Shutterstock

Respecto a las horas específicas, se sugieren las siguientes:

Mañana: 8:00 a 9:00 a.m.

Tarde: 17:00 a 19:00 p.m.

En el caso de los cachorros, la frecuencia debe ser mayor. Debido a su rápido crecimiento y a sus necesidades energéticas elevadas, se recomienda alimentarlos tres a cuatro veces al día hasta que cumplan aproximadamente seis meses, como lo señala el portal especializado The Spruce Pets.

¿Qué otros factores se debe considerar al elegir un momento para alimentar a tu perro?

Establecer horarios fijos para alimentar a tu perro no solo facilita la digestión, sino que también crea una rutina segura y predecible para el animal, lo cual contribuye a su bienestar emocional y puede ayudar en el entrenamiento para hacer sus necesidades.

También es importante considerar la actividad física: no se debe alimentar al perro justo antes o después de hacer ejercicio intenso, ya que esto puede aumentar el riesgo de problemas digestivos, como la torsión gástrica en razas grandes, según advierte el sitio Let Us Bark.

Por otro lado, un estudio del Dog Aging Project, publicado en la plataforma científica PubMed Central, sugiere que en algunos perros mayores, comer una vez al día podría tener beneficios para la salud a largo plazo. No obstante, los propios investigadores aclaran que estos resultados son observacionales y que no deben reemplazar la orientación personalizada de un veterinario.

En resumen, aunque la pauta general es alimentar dos veces al día a un perro adulto y tres o más a un cachorro, la rutina ideal debe adaptarse a las características particulares de cada animal. Lo más recomendable es consultar con tu veterinario para definir el plan de alimentación más adecuado.

