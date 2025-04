Un perro mordió en la cara a Yailin La Más Viral en pleno concierto

La cantante dominicana Yailin La Más Viral se presentó en Caracas, Venezuela, como parte del ‘Dembow Fest’. La artista ofreció un show muy al estilo de ‘La Chivirika’ en la capital venezolana pero, para la sorpresa de todos, un perro le mordió la cara.

En medio de su concierto en el Poliedro de Caracas, la cantante dominicana fue sorprendida cuando una persona del público le regaló una perrita de raza chihuahua. La mascota fue pasada de mano en mano por el público hasta llegar al escenario.

Yailin se mostró emocionada y sorprendida por este gesto. La artista intentó darle besitos en la cara pero la perra estaba asustada ante todo el ruido y por eso le dio un pequeño mordisco en el rostro para intentar alejarla.

La intérprete de ‘La Silla’ se mostró sorprendida pero le causó gracia la situación y continuó con la perrita cargada en brazos mientras agradecía al público. Aunque para Yailin fue un momento divertido y emocionante, en redes sociales criticaron a las personas que le regalaron a una mascota de esta manera como si de un objeto se tratara.

Este no fue el único momento que protagonizó Yailin La Más Viral en su show en Venezuela. La intérprete se confundió en pleno escenario y en vez de mencionar a Venezuela, nombró a Nicaragua, un error que los internautas no pasaron por alto.

A pesar de esto, Yailin La Más Viral ofreció un show que muchos de los asistentes al festival disfrutaron al máximo.

A través de su cuenta en Instagram la artista publicó un video de parte de su presentación en el Poliedro de Caracas y agradeció al público de ese país por el recibimiento y agradeció a Dios por las bendiciones en su vida.

“Hoy quiero agradecerte por todo lo que has hecho en mi vida; Gracias por las puertas que has abierto para mí y por las que has cerrado, por las veces que me has limpiado el corazón y lo has restaurado; gracias porque hoy puedo sentir tu perfección, incluso en lo que un día sentí que era fracaso.Gracias Dios porque tu misericordia y tu amor son mi más grande protección. Gracias mi público de Caracas 🇻🇪🇻🇪🇻🇪 los amo anoche fue súper lindo los amooooooooooooooo soy la número 1 bebé”

