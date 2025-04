Bautizan con nuevo apodo a Saúl Álvarez en Inglaterra

Luego de doblegar contundentemente a ocho peleadores británicos a lo largo de su trayectoria, medios ingleses ya nombran a Saúl “Canelo” Álvarez con un apodo que no le desagrada al mexicano.

El monarca azteca de las 168 libras de la AMB, OMB y CMB es llamado recientemente en Inglaterra como “Brit basher”, al español, “agresor” o “demoledor” de británicos.

La razón, sus triunfos sobre peleadores como Matthew Hatton, Ryan Rhodes, Amir Khan, Liam Smith, su hermano Callum, Rocky Fielding, John Ryder y Billy Joe Saunders, a este último lo retiró del boxeo, luego de quebrarle la cuenca del ojo.

“Lamento decirlo, pero ¡lo seguiré haciendo si alguien me paga!”, dijo “Canelo” para el diario The Sun, quien agregó, “No sé a quién ni a qué luchador voy a enfrentar, pero siempre sueño en mi carrera con pelar en el Reino Unido. Sin duda, para mí sería una locura ir ahí y pelear delante de todos”.

“Canelo” tiene contrato de cuatro peleas con el jeque Turki Al-Sheikh de la Riyadh Season, de las cuales la primera será el 3 de mayo ante William Scull, en Arabia Saudí.

La opción de pelear en Inglaterra no se descarta, ya que suena fuertemente que el ganador de la batalla entre los británicos Chris Eubank Jr. y Conor Benn, en el estadio del Tottenham, podría encarar en un futuro cercano al monarca azteca.

“Esta pelea, de acuerdo a Turki, me permitirá subir al ring con ‘Canelo’, lo cual sería increíble. Así que estoy de acuerdo con él. Eso no significa que no deba pelear con Conor. Él cree que ‘Canelo’ es el único con quien debería pelear”, culminó Eubank Jr.

