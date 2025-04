Lili Estefan habla de las consecuencias de la tragedia de Jet Set en República Dominicana

Lili Estefan, conductora de El Gordo y la Flaca, habló de la tragedia ocurrida en República Dominicana, luego de que el dueño de la discoteca Jet Set, Antonio Espaillat, diera una entrevista para defenderse por los señalamientos en su contra.

“Yo acabo de regresar de República Dominicana el domingo, Rauli, obviamente se siente una energía baja. Era Semana Santa, que normalmente a los lugares que uno va, hay muchas personas que están de viaje, celebrando, la música estaba bajita, la gente estaba hablando de esto todo el tiempo”, comentó.

La presentadora de televisión dijo que habló con David Ortiz y conoció algunos detalles que no conocía por el desplome de esta situación. “Me dijo que había 300 niños huérfanos por esta tragedia, que no importa lo que pase en el futuro, pero no va a regresar a nadie”, comentó.

Además de esto, afirmó: “Lo único que nos queda es tratar de ayudar y que no nos olvidemos, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se vive esto?”.

Lili Estefan explicó que ha tenido personas cercanas que han sufrido por la muerte de sus familiares.

Raúl de Molina, por su parte, afirmó que en otro país ya hubieran detenido al dueño del lugar. “El problema es que yo no creo que el dueño de esta discoteca nunca pensó que ese techo se iba a caer, no pensaba eso ni se imaginaba eso porque él no quiere tener eso en su conciencia o en su vida”.

Dijo que debió notar que había fallas estructurales, pero no es algo que reconocerá por todas las implicaciones que puede traerle.

El desplome del techo de la discoteca Jet Set, mientras se presentaba el merenguero Rubby Pérez, es la mayor tragedia que ha vivido el país, debido a la gran cantidad de muertes y heridos.

Muchos de los familiares de las víctimas han reclamado justicia, pues consideran que no fue un accidente, sino la falta de mantenimiento al lugar.

Sigue leyendo:

• Hija de Rubby Pérez dice que los rescatistas la engañaron sobre el estado de su padre

• Bombero relata lo que vio en Jet Set: “Es como si hubiese caído una bomba”

• Tragedia en Jet Set: esta es la cifra actualizada de fallecidos por el derrumbe