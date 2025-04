Líneas aéreas se fusionan para crear aerolínea regional en EE.UU.

Republic Airways Holdings Inc. y Mesa Air Group, Inc. anunciaron la firma de un acuerdo definitivo para fusionarse y crear una aerolínea regional líder que cotiza en bolsa mediante una transacción íntegramente en acciones. Tras el cierre, la compañía fusionada pasará a llamarse Republic Airways Holdings Inc. y se espera que siga cotizando en el NASDAQ bajo el nuevo símbolo “RJET”.

“El anuncio de hoy representa un emocionante paso adelante en los más de 40 años de historia de Mesa, que representa el mejor resultado para nuestros accionistas, empleados y todas las partes interesadas”, declaró Jonathan Ornstein, presidente y director ejecutivo de Mesa. “Al reunir lo mejor de nuestras organizaciones, crearemos una aerolínea regional que seguirá conectando a las comunidades de todo Estados Unidos, a la vez que ofrece oportunidades de desarrollo a nuestros empleados”.

“Nos entusiasma la fusión de los equipos de Republic y Mesa para crear uno de los operadores de aviones Embraer líderes a nivel mundial“, declaró Bryan Bedford, presidente y director ejecutivo de Republic. “Republic y Mesa comparten la misión de conectar a las comunidades de todo Estados Unidos, y creemos que juntos podemos lograrlo mejor. Con esta fusión, estamos creando una empresa única, bien capitalizada y que cotiza en bolsa, que se beneficiará de la profunda experiencia de los asociados de Republic y Mesa, generando valor para todos los accionistas a largo plazo“.

Descripción general de la empresa combinada:

Republic continuará apoyando a American Airlines, Delta Air Lines y United Airlines bajo sus acuerdos de compra de capacidad (“CPA”) existentes, y las operaciones de Mesa apoyarán a United Airlines bajo un nuevo CPA de 10 años, como resultado de esta transacción. Se espera que la compañía combinada produzca ingresos de aproximadamente $1.9 mil millones, márgenes antes de impuestos del 7% al 9%, excluyendo los costos únicos de fusión e integración, y un EBITDA ajustado superior a $320 millones.

Como parte de la transacción, Mesa no aportará ninguna deuda a la aerolínea combinada. Se pronostica que los saldos pro forma de efectivo y deuda posteriores a la fusión serán de $285 millones y $1.1 mil millones, respectivamente. Se anticipa que la transacción generará creación de valor para los accionistas de Mesa y Republic, quienes se beneficiarán de la propiedad de una aerolínea mejor capitalizada con mayores economías de escala, debido a la sólida posición financiera de Republic, las ganancias estables y el flujo de caja.

Gestión y gobernanza

La empresa fusionada estará dirigida por el equipo ejecutivo de Republic. El Consejo de Administración estará compuesto por seis directores actuales del Consejo de Republic y un director independiente del Consejo de Mesa.

Detalles de la transacción y condiciones para cerrarla

Al cierre de la transacción, los accionistas de Republic poseerán el 88% de las acciones ordinarias de la compañía fusionada. Los accionistas de Mesa poseerán un mínimo del 6% y hasta el 12% de la compañía fusionada, siempre que Mesa cumpla con ciertos criterios previos al cierre. Todas las obligaciones de deuda pendientes de Mesa se extinguirán como resultado de la transacción.

La transacción ha sido aprobada por unanimidad por los Consejos de Administración de ambas compañías y se espera que se cierre a fines del tercer o principios del cuarto trimestre de 2025. La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias y de los accionistas de ambas compañías.

