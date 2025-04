A Lupillo Rivera siguen sin salirle las cuentas en La Casa de los Famosos All-Stars

Después de la nominación de anoche -jueves 24 de abril- en La Casa de los Famosos All-Stars, Lupillo Rivera vuelve con sus cuentas y estas siguen sin cuadrarle. El cantante cree que la nominación que planeó el cuarto fuego se cayó debido a la forma en la que nominaron tanto Paty Navidad como Dania Méndez, planteando que ellas los traicionaron.

Lamentablemente para Rivera, esta aseveración en contra de Dania y Paty no sólo es falsa sino que también es injusta. Para empezar porque las dos habitantes del cuarto tierra se sentaron con todos los del cuarto fuego para cerrar sus cuentas, y les dijeron que desde ese momento ya ellas no jugaban con ellos planteando varias razones fundamentales.

La principal razón de Paty para disolver la alianza tiene que ver con el hecho de que el juego que plantea Lupillo no da buenos resultados, y segundo porque seguir jugando de esta forma lo único que genera es lo que ella considera una ‘victimización injusta a favor del cuarto agua’.

Dicho esto, Navidad les dejó claro que tanto ella como Dania estaban conscientes de que hacer esto las ponía a merced de que las pudieran nominar y lo aceptaban como tal, pero también aseveró que ellas harían lo mismo, porque ya era hora de “abrir el juego”.

Después de la nominación, “extrañamente” los “Palulus” junto a Diego Soldano y Rosa Caiafa aseguran que la movida de Paty Navidad fue una traición, porque aunque no acordó votos con agua, jugó de manera indirecta con ellos.

Lo que se le olvida a Lupillo Rivera, Paulo Quevedo y Paty Navidad es que esta forma de juego es la misma estrategia bajo la cual ellos aceptaron no sólo jugar del lado del cuarto fuego, sino también con el cuarto tierra bajo el pretexto de caminar juntos mientras tuvieran no sólo el mismo objetivo sino mientras se fueran útiles unos a otros. Lo que a los “Palulus” no les gustan es que utilicen su mismo estilo de juego en su contra.

Pareciera que ellos lo único que esperan y entienden es que ellos pueden jugar a ganar, mientras que el resto debe jugar a rendirse. ¡Esto no va a pasar!

