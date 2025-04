Callum Smith habla sobre las presuntas negociaciones con David Benavídez

El boxeador británico y campeón interino de los pesos semi pesados por parte de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Callum Smith, decidió acabar con los rumores sobre las presuntas negociaciones con el equipo de David Benavídez para poder consolidar un combate.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para iFL TV, donde sostuvo que está listo para poder organizar un duelo contra el Monstruo Mexicano y que se encuentra a la espera de unas pláticas que tendrá Eddie Hearn esta semana tras la negativa de Dmitry Bivol para enfrentar a Benavídez.

“Eddie Hearn dice que tiene algunas reuniones esta semana y me dirá cuál es el plan. No lo sé. Estoy listo para ver cuál es el siguiente paso”, expresó Smith, quien se ha convertido en uno de los principales candidatos del mexicoamericano que tiene ahora en su poder los cinturones de campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

David Benavídez celebra tras vencer a David Morell en Las Vegas. Crédito: John Locher | AP

“Ambos fuimos campeones en 168 libras al mismo tiempo. Es una pelea que siempre pensé que sucedería en algún momento. Probablemente debería haber sucedido en ese entonces, pero no sucedió. Ahora ambos estamos en 175. Es una pelea que me gusta. Creo que, estilísticamente, también debería ser buena. Así que veremos si esa es la siguiente opción. Estoy seguro de que será buena. No tengo ni idea”, agregó.

Para finalizar, Callum Smith se mostró confiado de poder concretar un combate contra David Benavídez debido a que el peleador ha estado buscando un duelo de alto nivel desde hace tiempo; asimismo consideró que tiene todas las cualidades para poder arrebatarle sus cinturones.

“(Eddie Hearn) Cree que [Benavidez] podrían hacerme una oferta de PBC, pero todavía no ha habido ninguna. Así que tendremos que esperar. Ojalá las cosas se pongan en marcha esta semana, independientemente de quién sea. Quiero saber cuándo es la próxima pelea para poder volver al gimnasio. No sé qué pelea me conviene más”, concluyó el pugilista británico en sus declaraciones.

Sigue leyendo:

–Julio César Chávez Jr. quita mérito al Canelo y no lo ve como la cara del boxeo

–Canelo Álvarez estrena nueva faceta al incursionar como modelo

–Julio César Chávez Jr. culpa a Jake Paul de que el boxeo actual sea un “show”