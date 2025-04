Conductor de ‘Hoy’ no perdona el debut cantando de Imelda Tuñón

Sebastián Reséndiz, conductor del programa de televisión “Hoy”, compartió su opinión sobre el debut musical que realizó Imelda Tuñón en medio de una complicada situación que está atravesando debido a toda la problemática legal que enfrenta con su ex suegra Maribel Guardia y la custodia de su pequeño José Julián, fruto de su amor con Julián Figueroa.

El presentador de televisión expresó que no le parece correcto que las personas paguen para ver un espectáculo que debe estar calificado y terminen viendo algo totalmente distinto a lo que esperaban, considerando que cada persona, para poder entrar al lugar, debía costear su ingreso para poder disfrutar. Sin embargo, explicó que, desde su percepción, la viuda de Figueroa no estaba a la altura de lo que se necesitaba.

Imelda mantiene su seguridad en el nuevo camino que está enfrentando, pero eso no fue impedimento para Sebastián, quien considera que no es justo lo que vivieron las personas que gastaron su dinero para disfrutar de un espectáculo extraordinario: “Ay, pero tú no puedes faltarle el respeto al público vendiéndole un boleto, diciéndole que va a haber un espectáculo y poniendo a Imelda”.

“No es que yo sea maestro de canto, pero no se necesita ser Pavarotti para este espectáculo. Fue patético para el público que pagó un boleto (…) pero quien tiene la culpa es quien la expone, quien se está aprovechando de ella, de que es una mujer mediática ahorita, y la exponen y la avientan al ruedo sin estar preparada”, añadió durante su intervención en el programa.

A pesar de haber aclarado que no da clases de canto, expresó que no debe ser un especialista para notar la calidad del trabajo que ella realiza. Además, recalcó que Imelda aparentemente no es sencilla, ya que de forma constante comparte el tiempo que tiene de carrera, mientras que no todos quedan satisfechos con su trabajo.

“Mira, la actitud que tiene ella tampoco es la correcta, porque ella se defiende diciendo que tiene 6 años de carrera. Yo creo que también uno debe tener humildad y de reconocer que, en este momento, no estoy capacitada para hacer lo que se me pide que haga”, dijo.

