Imelda Tuñón publica el último mensaje que le mandó a Maribel Guardia: “Déjanos en paz”

Imelda Tuñón publicó este sábado el último mensaje que le envió a Maribel Guardia, advirtiéndole que la dejara en paz a ella y a su hijo José Julián. Esta publicación llega luego de que la actriz costarricense asegurara que ha recibido amenazas.

“Maribel, déjanos en paz, deja de pedir una custodia que no es tuya, por respeto a ti he dicho que si se acuerda de ti José Julián, cuando la realidad es que no. Las dos veces que te mencionó fue para decirme que si te lo volverías a llevar. Se despierta en las noches llorando, diciéndome que sueña que nos separan, si en lugares públicos se me acerca gente llora también, me dice que todos los días soñaba conmigo y que le pidió a Dios que pudiéramos volver a vernos”, escribió.

En la historia, la cantante también comentó: “¿Crees que no me da coraje lo que le hiciste, lo que me hiciste y a mi familia? Le dejaste un daño de por vida y ansiedad por separación y eso nunca te lo voy a perdonar, quieres dañar y dañar, ¿buscas hacer otro Julián? Él jamás hubiera estado de acuerdo contigo, distorsionaste y pisoteaste su recuerdo. Él nos quería unidos y ve hasta donde llegaste. Déjanos vivir tranquilos, no sigas”.

Este mensaje se da luego de que Maribel Guardia dijera que teme por su vida, debido a las amenazas que según contó ha recibido.

“He estado con muchas amenazas. Y temo por mi vida; temo por mi seguridad. De hecho tenía miedo ahora que venía al aeropuerto que me metieran algo en el equipaje. Tengo miedo que se metan a mi casa. Ya no tengo seguridad en mi casa; todo mundo sabe donde vivo. Se metieron a la fuerza, rompieron la puerta. Entonces, ya la verdad, tengo hasta miedo de estar en mi casa”, afirmó.

En su mensaje añadió: “Tengo miedo de todo. Pero si algo me pasa, responsabilizo a gente cercana a la mamá de mi nieto”.

