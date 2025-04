Maribel Guardia apoya a Imelda Tuñón en su debut como cantante

Aunque últimamente las cosas no han estado del todo bien entre Maribel Guardia y su nuera Imelda Tuñón, la actriz costarricense dejó claro que el cariño no se borra de un día para otro. Y es que, pese a la batalla legal que enfrenta con Imelda desde hace algunos meses, Maribel no se esconde tras el conflicto y habla con el corazón en la mano cuando se trata de la madre de su nieto.

En un encuentro con la prensa, Maribel habló abiertamente de las críticas que ha recibido Imelda por su actuación en la obra ‘Soltero, Casado, Viudo y Divorciado’, donde algunos señalan que su canto dejó mucho que desear, pero Maribel, lejos de sumarse a las opiniones duras, prefirió enfocarse en lo constructivo.

“Yo creo que no es culpa de ella”, dijo con firmeza. “Ella ya lleva un tiempo en la música. Siempre que uno se para en un escenario, genera respeto y las tablas te intimidan. Yo creo que no lo hizo mal, lo puede hacer mejor y tiene con qué”, aseguró.

Con ese estilo tan directo y a la vez cálido que la caracteriza, Maribel reconoció que sí, tal vez le hace falta un poco de práctica, pero dijo que sabe que Imelda es una joven con mucho talento.

“Es una chica muy linda que tiene muchísimo talento. Tiene que echarle ganas y trabajar por su hijo”, añadió.

Lo cierto es que, aunque la relación entre suegra y nuera no ha sido color de rosa últimamente, Maribel no deja que las diferencias personales opaquen su deseo de ver a Imelda triunfar.

Para finalizar, la actriz señaló que, aunque ha tenido diferencias fuertes con Imelda, le desea todo lo mejor del mundo tanto en su carrera artística como en su vida personal, pues sabe que es una buena muchacha.

De esta manera, Maribel Guardia deja claro que detrás de los pleitos legales y los momentos tensos, sigue existiendo un respeto profundo y, sobre todo, un interés genuino en el bienestar de quien alguna vez fue parte fundamental de su familia.

