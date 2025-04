Justin Bieber se niega a irse de Los Ángeles: “Creen que me van a intimidar”

El cantante Justin Bieber llegó al límite ante la presión pública y las especulaciones de las que ha sido blanco durante los últimos meses. El artista publicó un mensaje en sus historias en Instagram en el que aclara que no tiene intenciones de mudarse de Los Ángeles.

El cantante comenzó su escrito diciendo: “Todos me dicen que me vaya de Los Ángeles”, inició el intérprete aunque no especificó qué personas o por qué le han recomendado que se mude de esa ciudad.

“¿Creen que me van a intimidar para que me vaya de donde más se necesita mi influencia? ¿Cómo podemos cambiar si huimos de la oscuridad?”, planteó el cantante de 31 años.

Asimismo el cantante aseguró que en su vida como padre y esposo hay entornos en los que no quiere estar involucrado. “Yo también me he visto envuelto en la naturaleza transaccional de Hollywood. Es vergonzoso, pero dicho esto, no quiero tener nada que ver con eso como adulto con esposa e hijo. Solo quiero sumergirme en la cultura, aprender de todos, y ser un defensor del AMOR Y LA IGUALDAD”, agregó

Este mensaje llega un día después de que el cantante publicó un video en el que expresa su molestia por el acoso constante de los paparazzis. En el video se ve a Justin Bieber saliendo de un local y caminando hacia un vehículo que lo esperaba. Al ver a los fotógrafos el cantante expresó:“¡Mira a estos tipos, hombre!”.

Al publicar el video el cantante escribió: “Esto tiene que parar”. Esta no es la primera vez que Bieber manifiesta su molestia por el acoso de los paparazzis. Durante los últimos meses se ha enfrentado a varios de ellos expresando su molestia por el acoso.

Durante los últimos meses se ha difundido el rumor y las especulaciones de que el intérprete de Baby está atravesando por problemas de consumo de drogas debido a videos en los que el cantante se ve en una actitud extraña. El representante del artista desmintió los rumores pero meses después el cantante fue visto en una fiesta en Coachella bailando de forma extraña y como fuera de sí mismo, lo que avivó nuevamente los rumores.

