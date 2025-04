Los mejores consejos del CEO de Amazon para una carrera exitosa

El CEO de Amazon, Andy Jassy, compartió en la página del sitio donde trabaja sus mejores consejos para una carrera exitosa. Jassy se unió a Amazon a los 29 años, tras probar otras profesiones.

La trayectoria profesional de Andy Jassy no siguió un camino tradicional, pasó años explorando y descartando otros trabajos antes de llegar a Amazon hace 28 años y esto es lo que ha aprendido sobre cómo forjó su carrera.

Cinco consejos principales para construir y desarrollar una carrera exitosa en Amazon, según Andy Jassy:

1. Encuentra tu pasión

Elige algo en lo que trabajar que te apasione, que se te dé bien o que estés decidido a perfeccionar, porque la vida es muy corta. Pasas muchas horas del día pensando en el trabajo y en él, y quieres trabajar en algo que te llene de verdad, en lo que puedas destacar y que te haga sentir bien con tu día a día.

2. Sigue escribiendo y reinventando tu historia.

No creo que tengas que saber cuál es tu destino final en tu trabajo desde muy joven. Quizás ni siquiera a los 40, 50 o 60 años. Creo que tienes la oportunidad de seguir escribiendo y reinventando tu propia historia.

Antes de llegar a Amazon, había probado la transmisión y producción deportiva, entrené a un equipo de fútbol, trabajé en una tienda minorista de golf, hice gestión de productos, probé la banca de inversión, probé las ventas, probé muchas cosas.

De verdad creo que es tan importante descubrir lo que no quieres hacer como lo que sí quieres, porque te ayuda a centrarte más en lo que realmente te hace feliz. Así que no tengas miedo de probar muchas cosas diferentes y no dejes que te digan que lo que has hecho, aunque lleve tiempo haciéndolo, es lo que debes hacer. Tienes la oportunidad de escribir tu propia historia.

3. No tengas miedo al fracaso

Si inventas, pruebas y te esfuerzas lo suficiente, no todo saldrá bien. Pero a veces fracasaremos al inventar, y eso está bien.

Todas las lecciones importantes que he aprendido como profesional, o en mi vida, francamente, han sido errores que he cometido o de los que he sido parte. La clave es no desmoronarse, sino aprender qué salió mal y ser consciente de uno mismo. Toma las cosas que salieron bien y las que podrías haber hecho de manera diferente, y luego aplícalas a lo que hagas después. Porque siempre habrá algo que puedas hacer después.

4. Tu actitud te ayudará a impulsar tu éxito.

Creo que una parte vergonzosa del éxito de las personas reside en la actitud. ¿Trabajas duro? ¿Cumples lo que prometiste? ¿Confían en ti? ¿Sabes trabajar en equipo? ¿Eres una persona proactiva en lugar de alguien que absorbe toda la energía? ¿Te preocupas por la misión, junto con el equipo, en lugar de solo por ti mismo?

“Esto parece obvio, pero mucha gente no hace estas cosas”.

5. Nunca dejes de aprender

¿Eres un buen aprendiz? La mayor diferencia entre las personas con las que he empezado en diferentes momentos de mi carrera y lo que hacen ahora ha sido su aptitud y su disposición para aprender.

Hay personas que, en cierto punto de su vida, consideran amenazante no saberlo todo, o que llegan a cierta antigüedad y les da vergüenza tener que seguir aprendiendo. Pero la realidad es que, en cuanto dejas de aprender, empiezas a desestabilizarte.

La verdad es que, si trabajas en un área activa y dinámica, como todos nosotros, deberías estar aprendiendo constantemente. Deberías poder retroceder tres o seis meses en cualquier momento y decir: “¡Guau! Mira todo lo que he aprendido en los últimos tres o seis meses”. Eso marca una gran diferencia.

