Justin Bieber lamenta la muerte de su abuelo: “Me dolerá”

El cantante canadiense Justin Bieber vive días difíciles en medio del acoso de los paparazzis y los constantes rumores sobre su bienestar. Ahora el artista sufre una dolorosa pérdida: su abuelo materno falleció.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Justin Bieber dedicó un emotivo mensaje a la memoria de su abuelo, con quien vivió muchos momentos especiales y recordó algunos en el texto que acompañó junto con una tierna foto.

“Papá, siempre me quedé con todo tu dinero, jajaja. Recuerdo que me dijiste específicamente que la abuela te daba una asignación de 20 dólares por semana. Siempre te convencía de gastar ese dinero en botanas y dulces en el partido de hockey los viernes por la noche”, escribió el cantante recordando uno de los momentos que vivió en su niñez junto con su abuelo. “De mala gana siempre me lo diste”, añadió.

El cantante compartió una foto en la que se le ve siendo un niño acariciando el rostro de su abuelo.

“No puedo esperar a verte pronto nuevamente en el cielo”, señaló el intérprete conmovido. “Hasta entonces, sé que estarás mirando hacia abajo”, agregó.

Uno de los recuerdos que compartió con su abuelo fue cuando criticaba fuertemente a los árbitros en un partido de hockey.

“Hasta que eso suceda, sé que estás mirando hacia abajo, probablemente todavía estés criticando a Beatty o Fagon (árbitros de hockey) por no haber hecho la verificación cruzada en la esquina, jajaja.

Para finalizar el cantante expresó cuánto extrañará a su abuelo y le dolerá su partida. “Te echaré de menos. Me dolerá. Y me sentaré y me permitiré recordar todos los momentos maravillosos que hemos tenido”, finalizó.

Justin Bieber atraviesa momentos difíciles. Recientemente expresó su cansancio por el constante acoso de los paparazzis que lo siguen a donde quiera que va. Luego de publicar un video de cómo unos fotógrafos lo esperan a la salida de un local el cantante publicó un mensaje en el que afirma que no piensa irse de Los Ángeles, algo que le han sugerido personas de su entorno según dijo.

“¿Creen que me van a intimidar para que me vaya de donde más se necesita mi influencia? ¿Cómo podemos cambiar si huimos de la oscuridad?”, planteó el cantante de 31 años. “Yo también me he visto envuelto en la naturaleza transaccional de Hollywood. Es vergonzoso, pero dicho esto, no quiero tener nada que ver con eso como adulto con esposa e hijo. Solo quiero sumergirme en la cultura, aprender de todos, y ser un defensor del AMOR Y LA IGUALDAD”, agregó.

Sigue leyendo:

Hailey Bieber muestra cómo luce su cuerpo al padecer quistes ováricos

Justin Bieber compartió nuevas fotos de su hijo Jack Blues

Drake dice que Justin Bieber no respondió su mensaje sobre una posible colaboración