La pelea entre Manelyk y Diego Soldano en La Casa de los Famosos All-Stars 

Manelyk González ha tenido un fuerte encontronazo contra Diego Soldano, con quien desde hace días se le ve incómoda en La Casa de los Famosos All-Stars, reality show de la cadena Telemundo.

Este sábado, mientras jugaba con Luca Onestini, la chica reality hablaba del ‘sensei’, a quien considera una persona soberbia y chismosa y por ende no le gusta en el juego.

“Esa fuente (Diego) lleva diciendo tres meses que no tiene una alianza con Fuego y que quiere romper esa alianza y que se siente el mejor. Por cierto, se cree un sensei”, dijo la creadora mexicana de contenido.

Ante esto, el actor argentino replicó: “No lo sé, Rick, parece falso. Es su campana, cada uno tiene su versión, ya está”.

Luca también intervino en esta conversación y le aclaró a Mane que Diego no le tiene miedo a la placa. “Diego, alias sensei, tú dices que tiene miedo a la placa, pero el sensei acaba de decir que si gana la salvación, no se va a salvar a sí mismo”, comentó.

La mexicana, al escuchar esto, le respondió: “Son una de las ochenta y tres mil cosas que me vienen valiendo madre”.

Además, explicó que si lo va a hacer no tiene que andar diciéndolo. “Aparte es mentirosillo”, insistía la ex Acapulco Shore.

Diego Soldano no se quedó callado y le dijo a la ‘chica reality’, como también es conocida: “No sale nada de tu boca que no haya sido trend de TikTok o en un programa de televisión. Pareces una niña de 15 años, lo único que hablas son cosas que viste en programas o películas, no se te cae una idea propia”.

Este momento se dio poco antes del posicionamiento en La Casa de los Famosos All-Stars, en donde probablemente estas dos figuras se enfrentarán, pues ya llevan varios días protagonizando diferencias dentro de la mansión ubicada en México.

