Turista va a Chicago y gana más de $3 millones en la lotería

Un viaje de placer a Chicago terminó de forma inesperadamente afortunada para un turista, quien ganó un premio de $3,188,104 gracias a un boleto de lotería adquirido durante su estancia.

El ganador, apodado ‘Traveling Treasure’ por la Lotería de Illinois, explicó que su visita a la ciudad tenía como objetivo explorar los famosos puntos turísticos.

“He estado en Chicago antes, pero nunca había tenido la oportunidad de visitar los lugares turísticos, así que en este viaje me aseguré de ver tanto como pude”, comentó.

Durante su recorrido, visitó el Skydeck de la Torre Willis, algunas locaciones de la película Un experto en diversión y, por supuesto, no dejó pasar la oportunidad de ver The Bean.

Antes de regresar a su hotel una noche, hizo una parada en Komal Wine and Liquor, ubicado en North Cumberland Avenue.

Ahí compró un boleto del juego FastPlay Ultimate Diamond Jackpot, que en ese momento ofrecía un gran premio.

“Antes de volver al hotel, me detuve en una tienda cercana”, relató. “Vi que el juego Ultimate Diamond Jackpot tenía un premio bastante alto, así que decidí probar suerte y compré un boleto. Cuando regresé y lo revisé, vi que había ganado el premio mayor: ¡más de $3 millones! Fue un momento de shock y asombro, me quedé completamente congelado”.

Sobre sus planes para el dinero, el afortunado visitante compartió que tenía tiempo buscando comprar una casa, pero los altos precios del mercado inmobiliario habían frenado su sueño.

“Recientemente me enteré de que mi arrendador pondrá en venta el apartamento que estoy rentando, así que tendré que mudarme. Me siento increíblemente afortunado, esta ganancia no pudo haber llegado en un mejor momento”, expresó.

