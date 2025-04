Trump pide a Putin “deje de disparar” y firme acuerdo tras reunión con Zelenski

El presidente Donald Trump, le exigió a su par ruso Vladímir Putin que “dejara de disparar” en Ucrania y firmara un acuerdo de paz para finalizar la guerra entre Rusia y Ucrania. Los comentarios surgen después de la reunión que sostuvo el mandatario estadounidense con el presidente ucraniano en El Vaticano.

Trump se jactó antes de su investidura de que podría detener la invasión rusa de Ucrania en un día, ha lanzado una ofensiva diplomática desde que asumió el cargo para detener los combates, informó Deutsche Welle.

“Firme un acuerdo”

“Quiero que deje de disparar, se siente y firme un acuerdo”, fueron las palabras de Trump luego de ser cuestionado sobre lo que esperaría de Putin con relación al conflicto.

El republicano habló con los medios de comunicación en la pista del aeropuerto de Morristown antes de embarcar en el Air Force One con destino a Washington D.C., tras haber asistido el sábado al funeral del papa Francisco en Roma.

“Tenemos los límites de un acuerdo y quiero que lo firme”, añadió Trump, probablemente refiriéndose a un plan de paz propuesto por EE.UU. para el conflicto de más de tres años en Ucrania, reportó DW.

“Reunión productiva”

El presidente se reunió con el mandatario ucraniano Volodímir Zelenski en el funeral del papa. Los líderes se sentaron frente a frente en unas sillas dentro de un salón en la Basílica de San Pedro. La Casa Blanca señaló que la plática duró 15 minutos y la calificaron de “muy productiva”.

Mientras que Zelenski apuntó la reunió fue “muy simbólica”, con la posibilidad de convertirse en un encuentro “histórico”, describió la BBC.

En ese encuentro, Trump puso en duda que Putin quiera poner fin a la guerra, que ha devastado franjas del este de Ucrania y matado a decenas de miles de personas. Además piensa que Zelenski estaba dispuesto a renunciar a Crimea, como parte de los esfuerzos para acordar un acuerdo de paz.

“¡¡¡Demasiada gente está muriendo!!!”

“Oh, creo que sí”, afirmó en respuesta a una pregunta sobre si pensaba que Zelenski estaba dispuesto a “renunciar” al territorio, señaló DW.

El republicano tras dejar Roma, acudió a su red social para cuestionar la voluntad del líder ruso para terminar la guerra en Ucrania.

“Putin no tenía ninguna razón para disparar misiles contra zonas civiles, ciudades y pueblos en los últimos días. Me hace pensar que tal vez él no quiere parar la guerra (…) y deba ser tratado de otra manera, ¿a través de ‘banca’ o ‘sanciones secundarias’? ¡¡¡Demasiada gente está muriendo!!!”, escribió el en su red social.

Con información de DW

