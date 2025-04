Anuncian millonaria inversión en viviendas de apoyo para luchar contra el desamparo

En momentos en que en el Concejo Municipal está comenzando a discutir el presupuesto con el que la Ciudad de Nueva York funcionará durante el próximo año, el alcalde, Eric Adams, anunció un aumento en la inversión de los programas de viviendas de apoyo, con lo que busca luchar más ferozmente contra el desamparo.

Así lo manifestó el mandatario local durante una conferencia en Brooklyn, en la que dio a conocer que además de asignar $24,700 millones a viviendas asequibles, a través del Plan de Capital de 10 años de la Ciudad, como $1,000 millones como parte de la iniciativa “Ciudad del Sí” y $350 millones adicionales en los programas Compromiso Permanente de Asequibilidad Juntos (PACT), invertirá $46 millones adicionales para revitalizar la Iniciativa de Vivienda de Apoyo 15/15 de la ciudad y crear y preservar 5,850 unidades de vivienda colectiva de apoyo.

“Con el próximo presupuesto de nuestra administración, redoblamos esfuerzos: construyendo miles de nuevas viviendas de apoyo que ayudarán a que aún más personas tengan hogares estables, e invirtiendo miles de millones de dólares durante los próximos 10 años en nuevas viviendas asequibles“, declaró el alcalde Adams este lunes. “Las amplias inversiones que anunciamos hoy como parte del ‘Mejor Presupuesto de la Historia’ ayudarán a muchísimos neoyorquinos, desde personas vulnerables que viven en el metro hasta familias que buscan su primera vivienda, y crearán una ciudad más segura y asequible para las próximas décadas”.

El vicealcalde de Vivienda, Desarrollo Económico y Fuerza Laboral, Adolfo Carrión Jr, destacó el impacto que tendrá en la Gran Manzana el avance del proyecto denominado “Ciudad del sí”, que permitirá la construcción de miles de viviendas en los próximos años y manifestó que las inversiones adicionales garantizarán que menos personas sufran el desamparo.

“El año pasado, logramos avances sin precedentes en la creación y preservación de viviendas asequibles para todos los neoyorquinos. Pero el presupuesto de este año capitalizará estos logros monumentales y seguirá invirtiendo miles de millones de dólares en las agencias de vivienda de nuestra ciudad para que puedan generar estabilidad y oportunidades de vivienda para todos los neoyorquinos”, dijo el funcionario. “Cada persona aquí presente, ya sea una agencia gubernamental, un proveedor de vivienda, un funcionario electo, un defensor o incluso un inquilino jugó un papel importante en la transformación de nuestra ciudad en la Ciudad del Sí”.

George Griffin, quien se ha beneficiado de los proyectos de viviendas de apoyo para personas en situación de desamparo, donde además reciben servicios de primera mano, destacó la importancia que tiene para neoyorquinos necesitados que la Ciudad desembolse más fondos para esos proyectos.

“Yo estoy aquí hoy gracias a las viviendas de apoyo. Terminé en un albergue en la ciudad de Nueva York. No fue fácil. Estuve allí varios años. Finalmente conseguí un lugar en la red de viviendas de apoyo de la ciudad. Cinco años después, me siento arraigado. Mi hogar de apoyo es como una familia. Todos están ahí para ayudarme, como mi trabajadora social”, dijo el beneficiario. “Mi vida hoy demuestra que el gobierno puede ayudar a la gente. Puede ayudar a la gente a encontrar un lugar donde dormir. Puede ayudar a la gente a salir adelante. Puede ayudar a la gente a empezar de nuevo. Soy prueba de ello. No podemos dejar de ayudar a la gente. Ni hoy, ni nunca. Necesitamos más viviendas de apoyo como la mía, más historias como la mía”.

Pascale Leone, directora ejecutiva de la Red de Vivienda de Apoyo de Nueva York, mencionó en particular, que la reasignación de fondos de la iniciativa de vivienda de apoyo NYC 15/15 de 2016 es una victoria significativa tanto para inquilinos como para proveedores.

“Garantizará la creación y preservación de viviendas que se necesitan con urgencia en un momento de profunda incertidumbre. Si bien la iniciativa original buscaba crear 7,500 viviendas en sitios dispersos, la crisis de vivienda asequible ha impedido que ese objetivo sea viable”, dijo la activista.

“El anuncio de hoy permitirá a la ciudad optimizar el uso de esos fondos, creando miles de nuevos apartamentos de alta calidad, asequibles y con apoyo, a la vez que garantiza que los construidos hace décadas sigan siendo habitables”, mencionó Leono. “Nuestra comunidad lleva mucho tiempo abogando por esta reasignación de recursos, respondiendo a los inquilinos que han dejado claro que la vida en comunidad es mucho más preferible y segura”.