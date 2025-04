Rolando Romero asegura que noqueará a Ryan García

El boxeador Rolando ‘Rolly’ Romero aseguró que derrotará por la vía del nocaut al mexicoamericano Ryan García en el combate que disputarán este viernes 2 de mayo en la ciudad de Nueva York; sostuvo que irá con todo para poder conseguir el triunfo en este enfrentamiento por el título secundario welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Estas declaraciones las realizó el peleador durante una entrevista ofrecida para DAZN Boxing, donde consideró que el californiano no tiene la capacidad de superar a verdaderos pegadores, recordando el enfrentamiento que tuvo contra Gervonta Davis en el que fue claramente superado.

“Tengo que golpearlo muy fuerte en la cara, no pienso que la pelea vaya a durar, podría ser una pelea intensa, no sabemos, voy a destruirlo, va a quedar tendido en la lona, podría golpearlo una vez y que salte fuera del ring”, expresó.

“Lo único en mi mente es darle una paliza a Ryan García, pero no lo golpearé muy fuerte porque no quiero arruinar su cara bonita y arruinar sus trabajos de modelaje, ¿qué está haciendo para prepararse contra mi poder?, por lo que he notado, es alérgico a los pegadores, se rindió contra Tank”, agregó el peleador en sus declaraciones.

Tanto Rolando Romero como Ryan García tienen un punto similar en su historia debido a que ambos sufrieron una derrota por nocaut ante Gervonta Davis; ahora cada uno buscará sumar una victoria en el Times Square dentro del evento “Fatal Fury: City of the Wolves” de The Ring.

Este enfrentamiento por el cinturón secundario del peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo será el combate principal de la cartelera en el que Rolly parte como favorito a pesar de haber registrado triunfos y derrotas en sus últimos duelos; García por su parte llega con el objetivo de sumar un triunfo tras cumplir el año de suspensión que recibió al dar positivo para dopaje en el duelo contra Devin Haney.

