Usuarios del metro cuestionan la forma en que la MTA informa sobre cambios en el servicio

–“Debido a mejoras en las estaciones, el tren 4 no correrá hacia Brooklyn todo el fin de semana”,

-“Por obras de mantenimiento, el tren 2 no irá hacia Brooklyn entre las 11:30 pm y las 5:00 am, de lunes a miércoles”

-“Por mantenimiento de vías, el servicio del tren 5 comenzará tarde el domingo en la mañana”

-“Mantenimiento de la vía rápida. Los trenes N y W no irán hacia Manhattan desde Queens en la noche”

Estos son solo algunos de los avisos que desde el mes pasado, antes de que la primavera pidiera pista, usuarios del metro de Nueva York han estado viendo con mayor frecuencia a lo largo y ancho de todo el sistema de transporte.

Y aunque los cambios en rutas, suspensiones del servicio y cierre de paradas, obedecen a lo que la MTA (Autoridad Metropolitana de Transporte) llama obras de “Trabajo planificado” para adelantar mejoras en vías, obras en estaciones y hacer labores de mantenimiento, que siempre se requieren, los pasajeros afectados están “echando chispas”.

Además del impacto que los cambios le imprimen a los recorridos de los usuarios en sus jornadas cotidianas, la gran queja de pasajeros latinos es que más allá de los cartelitos puestos en columnas en las estaciones, donde advierten sobre las modificaciones y las alternativas de viaje en cada ruta, la MTA no informa previamente en los trenes, en español, lo que pudiera ser de gran utilidad.

“Estos jodidos cambios ya me tienen con los pelos de punta. Ponen solo unos avisos bien pequeñitos informando y si uno tiene problemas de vista como yo, no sirven de nada. Lo mejor sería hacer avisos en los parlantes. Y que no sean solo en inglés sino en español porque miles de los que pagamos el metro no entendemos inglés bien”, comentó Alicia Guillermo, originaria de República Dominicana, mientras se enteraba de que este fin de semana no habrá tren 4 hacia Brooklyn. “Esa cambiadera y cerradera de estaciones me tiene loca. Les da por hacer todo al mismo tiempo”.

Y a pesar de que la MTA cuenta con apps en las que avisa a los usuarios sobre las obras que se adelantarán en diferentes estaciones cada semana, pasajeros como Alicia insisten en que para buena parte de los neoyorquinos, especialmente a inmigrantes que no manejan el idioma ni la tecnología, como ella, eso no es suficiente.

Foto: Edwin Martínez

“No digo que ellos tengan que hacer todo pensando solo en nosotros, porque hay chamaquitos a los que las aplicaciones les funcionan para enterarse de los cambios, pero también deben pensar en la gente vieja como yo. Anuncien los cambios en los parlantes de las estaciones, pero háganlo antes, no el mismo día. Y que cambien los parlantes por parlantes buenos, porque a veces ellos hablan y uno ni entiende porque esos aparatos son viejos y no se escucha clarito”, agregó la abuela latina.

El venezolano Ludwin Ramírez, quien vive en Queens desde hace dos años, se declaró “agobiado” con los cambios constantes que la MTA ha venido adelantando en marzo abril en las rutas que suele tomar desde su casa en Astoria, Queens hasta su trabajo en Brooklyn.

“El año pasado yo no tuve tantos problemas con los trenes. Pero esta vez se la pasan suspendiendo servicios y no solamente en los fines de semana cuando uno ya estaba acostumbrado, sino también durante el día y muchas veces nos dejan sin trenes en la noche”, comentó el joven, originario de Valencia. “Deberían hacer reparaciones solo en las noches o solo en findes de semana pero no mezclar las cosas porque así en algún momento todos nos vemos afectados”.

Y es que escenas caóticas se han vivido en estaciones principales del sistema de transporte debido a los cambios, como ocurrió hace unos días en Queensboro Plaza, donde la pasajera Zenayda Becerra asegura que presenció literalmente “el mayor desorden” que haya visto en el metro desde que vive en la ciudad.

“El tren N supuestamente no funcionaba desde Queensboro hacia Astoria. Cuando llegaban los trenes de Manhattan mandaban a todo el mundo a bajarse, y luego dijeron que el tren que iba para Astoria sería el del nivel de arriba. La gente subió y arriba, cuando llegó el tren dijeron que había que tomarlo abajo. la gente bajó y luego de varios minutos dijeron que era arriba y luego otra vez, que era abajo. La gente se molestó y hasta pasajeros pelearon con los conductores porque nadie sabía si había o no tren para Astoria. Fue horrible”, asegura la pasajera.

“Finalmente dijeron que el tren que iba para Astoria era el de abajo y de pronto vimos que el que arrancó para Astoria era el de arriba y a los que estábamos esperando en un tren abajo nos volvieron a sacar y tuvimos que subir y esperar casi media hora para poder ir a nuestras casas”, agregó la usuaria. “Uno quisiera entender que la MTA está haciendo trabajos, peor no pueden ser tan desordenados y menos cuando uno viene cansado de todo un día largo de trabajo”.

Foto: Edwin Martínez

A pesar de las quejas manifestadas por los usuarios a El Diario NY, que visitó estaciones en Manhattan, como la calle 42 en Times Square, donde advierten de suspensión del tren 2 para Brooklyn, la Lexington y la calle 59, donde hablan de servicio tardados del tren 5, Queensboro Plaza, donde mencionan servicios interrumpidos y Brooklyn, donde advierten que una línea entera no correrá, la MTA defiende su proceder.

“Estos cambios planificados en el servicio por mantenimiento, reparaciones y mejoras son necesarios para evitar interrupciones imprevistas, especialmente durante las horas pico, cuando más personas y muchos más trenes se verían afectados”, aseguró Joana Flores, vocera de la MTA. “Dada la antigüedad del sistema, las obras en las vías son necesarias para mantenerlo en funcionamiento y siempre se planifican pensando en los clientes, minimizando al máximo el impacto en sus viajes. Y no siempre se trata de mantenimiento de vías; esto también aplica a la accesibilidad y otros proyectos de mejoramiento”.

La funcionaria recalcó que una manera para que los pasajeros que usan el metro puedan lidiar mejor con los cambios es utilizar recursos disponibles como el boletín semanal que la MTA publica todos los viernes o aplicaciones donde se puede conocer en detalle todos los trabajos que se realizarán en días específicos, como el MTA Weekender, que describe los próximos cambios en el servicio del fin de semana.

Y sobre las quejas de quienes no hablan inglés y no lograr entender los avisos o mensajes en los parlantes, la MTA advierte que también existe el recurso de traducción para que nadie se quede desinformado y pueda planificar mejor sus recorridos.

“La aplicación de la MTA es la mejor fuente de actualizaciones en tiempo real, esté donde esté. Los clientes también pueden comunicarse con un representante de la MTA las 24 horas, los 7 días de la semana, a través del chat, lo cual puede ser útil para quienes no hablan inglés”, dijo Flores. “El chat detecta el idioma del mensaje y lo traduce al inglés para que el representante lo lea. El representante responde. Además, los clientes pueden registrarse para recibir notificaciones por correo electrónico y SMS en: https://www.mta.info/guides/service-alerts (o a través de la aplicación de la MTA). Pueden personalizarlas según los horarios y las líneas que utilizan”.

Las quejas de los usuarios ocurren justo en momentos en que la MTA está haciendo un llamado a los neoyorquinos a participar en una encuesta para evaluar el nivel de satisfacción de los clientes sobre el servicio que están prestando los trenes durante la primavera actual. El sondeo comenzó el pasado lunes 21 de abril y los pasajeros tendrán hasta el domingo 4 de mayo para emitir sus comentarios.

Foto: Edwin Martinez

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) advirtió que la evaluación, que será también para usuarios del Long Island Rail Road (LIRR) y el Metro-North Railroad, buscan identificar los elementos clave del servicio que son prioritarios para los clientes y permitir comprender mejor la visión que los clientes tienen sobre el servicio y hacia donde se pueden dirigir los recursos futuros para optimizar mejoras en el sistema de transporte.

“Estas encuestas son esenciales para que la MTA comprenda qué está funcionando y en qué podemos enfocarnos para mejorar la experiencia del cliente”, aseguró Shanifah Rieara, directora de atención al cliente de la MTA. “Esperamos con interés escuchar a miles de pasajeros en toda nuestra región sobre el servicio”.

Jon Kaufman, jefe de Iniciativas Estratégicas de la MTA, señaló que toman muy en cuenta los pronunciamientos de los usuarios del sistema de transporte, donde pasajeros molestos por los constantes cambios de rutas y suspensión de servicios podrán levantar sus quejas o aquellos que se sienten bien, alabarlo.

“La opinión de los clientes es crucial para que la MTA mejore su servicio de forma específica. Nuestro equipo directivo analiza minuciosamente los resultados de esta encuesta para centrarnos en mejoras en todos los modos de transporte: metro, autobuses, tren de cercanías y transporte adaptado. Las opiniones de los pasajeros sobre sus rutas y estaciones nos ayudan enormemente”, dijo el funcionario de la MTA.

La encuesta, que como atractivo especial rifará 50 MetroCard de $100 entre quienes participen, podrá responderse en internet y está disponible en nueve idiomas, entre ellos español, al tiempo que ofrece una opción telefónica para quienes necesiten asistencia.

Foto: Edwin Martínez

En el otoño pasado, el sondeo adelantado por la MTA, donde participaron 82,222 usuarios, mostró, según la MTA, una mayor satisfacción general de los pasajeros de LIRR y Metro-North, así como una mayor sensación de seguridad en el metro y los autobuses.

Dónde consultar sobre cambios en las rutas y servicio del metro