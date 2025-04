Lorde anuncia su regreso musical con el esperado álbum ‘Virgin’

Después de cuatro años en silencio discográfico, Lorde acaba de anunciar con bombos y platillos el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, titulado “Virgin”, que verá la luz el próximo 27 de junio.

El anuncio lo hizo la neozelandesa este miércoles a través de sus redes sociales y su sitio web oficial, donde no solo compartió la fecha, sino también los créditos de producción, porque si algo tiene claro esta mujer es que detrás de un buen disco hay un equipo que merece ser reconocido.

En “Virgin”, Lorde se pone al mando de la producción junto al multifacético Jim-E Stack, y se rodea de nombres que saben lo que hacen: Devonté Hynes (Blood Orange), Daniel Nigro, Fabiana Palladino, Andrew Aged y el siempre presente Buddy Ross. La mezcla corre por cuenta de los legendarios Spike Stent y Tom Elmhirst, y la masterización fue obra de Chris Gehringer.

El disco aparece en Apple Music con once canciones, y la estética de la portada muestra una radiografía de pelvis decorada con una cremallera, un cinturón metálico y un DIU.

El 24 de abril, Lorde lanzó el primer sencillo del álbum, titulado “What Was That“, acompañado de un videoclip que incorpora imágenes de un evento no anunciado en Washington Square Park, en Nueva York.

La cantante convocó a sus seguidores a través de un mensaje de texto y, debido a la gran afluencia de personas, la policía intervino para disolver el encuentro. Sin embargo, más tarde esa noche, Lorde interpretó la canción en vivo ante quienes permanecieron en el lugar.

La canción debutó en el número uno de Spotify en Estados Unidos, con más de 1.5 millones de reproducciones. Este logro marcó su primer número uno en esa plataforma desde “Royals” en 2012.

En una nota de voz previa al lanzamiento, Lorde compartió que escribió “What Was That” a finales de 2023, en un momento muy personal, marcado por una ruptura sentimental y enfrentando cambios en su cuerpo y emociones tras dejar los anticonceptivos.

Lorde describió “What Was That” como una de sus canciones favoritas y pieza clave de su “renacimiento musical”.

