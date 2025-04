Sean ‘Diddy’ Combs pide que abogados de presuntas víctimas dejen de hablar públicamente

El rapero Sean “Diddy” Combs solicitó formalmente a un juez federal de Manhattan que prohíba a los abogados que representan a los testigos y presuntas víctimas hablar públicamente sobre su próximo juicio penal, incluido el defensor de su acusadora, Cassie Ventura, su expareja y una de las principales acusadoras.

Según el equipo legal del rapero, los comentarios públicos de estos abogados podrían contaminar al jurado y poner en peligro su derecho a un juicio justo, mismo que arrancará el próximo 5 de mayo y que podría extenderse por hasta 10 semanas.

De acuerdo con el portal Page Six, Diddy y sus abogados presentaron una moción solicitando que se emita una orden judicial que impida a los defensores de los testigos y víctimas hablar públicamente del caso hasta que finalice el juicio. De aceptarse la propuesta, se aplicaría sólo a los abogados que representan a los testigos del gobierno y a sus clientes, no a la prensa ni al público.

Diddy ha negado constantemente las acusaciones que se han hecho en su contra. Crédito: Donald Traill/Invision | AP

El equipo legal de Combs señala que declaraciones como las de Douglas Wigdor y Lisa Bloom, dos abogados que representan a testigos clave, ya han hecho demasiado ruido.

Wigdor, por ejemplo, fue quien dijo a los medios que “Combs responderá por su depravación”, además de calificar sus argumentos legales como falsos. Todo esto, tras la filtración del video de 2016 en el que se ve a Diddy agrediendo a Ventura.

Para ponerle más leña al fuego, Lisa Bloom ha aparecido en múltiples producciones que han levantado ámpula, como el documental “The Fall of Diddy” (Peacock) y “P. Diddy: The Rise and Fall” (NNC). Ahí, además de reiterar que hay “cientos de acusaciones adicionales”, llegó a comparar al exmagnate musical con Jeffrey Epstein.

A pesar de haber sido advertida sobre sus responsabilidades éticas como abogada, Bloom ha seguido hablando del caso en medios.

Los abogados de “Diddy” argumentan que estos comentarios públicos van más allá de la defensa legal y corren el riesgo de influir en los posibles jurados.

Sin duda alguna, el juicio promete ser intenso, y la presión sobre Combs es más fuerte que nunca.

Sigue leyendo: