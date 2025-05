Administrador de FEMA dice que tiene como meta reducir burocracia para avanzar proyectos de reconstrucción de la red eléctrica en Puerto Rico

Nueva York – Durante su visita este miércoles a Puerto Rico, el administrador interino de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), Cameron Hamilton, dijo que trabaja con las autoridades en la isla para reducir la burocracia que ha retrasado la aprobación de proyectos dirigidos a avanzar en la reconstrucción, y, en particular, en la reparación del sistema eléctrico.

Aunque no detalló cuáles son las medidas que está tomando la Administración Trump junto a la de la gobernadora Jenniffer González para agilizar los procesos, aseguró que el compromiso va en la dirección de simplificar los trámites para que la modernización de la red se complete rápidamente.

“La energía es el tema crítico que permite que muchas otras cosas puedan avanzar. Fui contratado por la administración Trump para cortar la burocracia, así que tienen mi promesa y mi palabra de que cortaremos esa burocracia. Lo haremos tan rápido como humanamente posible. Porque el pueblo americano y en particular el pueblo de Puerto Rico merece absoluta confianza. Así que tienen mi compromiso y mi postura firme de que estamos aquí para ser aliados”, expresó Hamilton en medio de una reunión con la gobernadora y miembros de su gabinete en La Fortaleza.

El funcionario federal añadió que el centro de la conversación en Puerto Rico fueron las plantas de energía y los generadores.

Por su parte, González recalcó que el tema energético es el principal en la lista de prioridades de su gobierno.

“Una de las cosas más importantes para nosotros es la reconstrucción del sistema eléctrico. Muchos de los fondos que tenemos aquí tienen que ser aprobados por FEMA, por el Departamento de Energía federal (DOE), el Departamento de Vivienda (HUD)”, señaló.

“Es uno de los temas importantes, máxime cuando empezamos la temporada de huracanes, y que podamos establecer que el presidente Trump ha enviado a Puerto Rico al administrador de FEMA es una muestra de que va a trabajar para hacer más fácil la revisión del trámite entre las agencias de gobierno y que podamos enfocar muchos de esos recursos en lo que tiene que ver con la reconstrucción”, apostó la gobernadora.

Cuando la primera ejecutiva le manifestó a Hamilton que quiere que se agilicen los procesos de aprobación de permisos para arreglar la red eléctrica, este respondió: “absolutamente”. Según el funcionario, lo que buscan es lograr la recuperación de Puerto Rico cuanto antes.

En este contexto, la primera mandataria anunció que FEMA aprobó dos proyectos adicionales de despeje de vegetación en las líneas, en específico para la región de Caguas y de Mayagüez.

No hubo espacio para preguntas de la prensa en medio del intercambio.

Las expresiones se dieron tras la reunión de Hamilton con el componente energético en Puerto Rico.

Junto a González y Hamilton en la mesa redonda se encontraban el zar de Energía, Josué Colón; la directora de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) Mary Zapata; el secretario de Seguridad Pública, Arturo Garffer; el comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Ángel Jiménez Colón; el director ejecutivo de COR3, Eduardo Soria, y el director de Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico y secretario de la Gobernación, Francisco Domenech.

En un comunicado posterior al encuentro, el equipo de González señaló que, desde que inició su Administración, la gobernadora ha mantenido reuniones con más de una decena de secretarios y altos funcionarios del gabinete de Donald Trump. “Estas reuniones han sido claves para reforzar los vínculos entre Puerto Rico y las agencias federales, y han permitido establecer una agenda de trabajo colaborativa, enfocada en resultados concretos para la isla”, destaca el parte de prensa.

Cabe señalar que El Diario intentó hace dos semanas, en varias ocasiones, pautar una entrevista con la gobernadora sobre este y otros temas, pero no recibimos una respuesta final a la solicitud.

¿Qué es el programa de remoción de vegetación de LUMA y cómo reduciría los apagones?

El programa de despeje de vegetación con fondos asignados de FEMA es uno a los que ha apostado LUMA Energy, compañía encargada de la transmisión y distribución de energía eléctrica en la isla, para prevenir los apagones que casi a diario se reportan en Puerto Rico.

En junio del año pasado, la empresa anunció que iniciaba el despeje estratégico en más de 16,000 millas de líneas y equipos eléctricos. Se suponía que los procesos empezaran originalmente en el 2023.

En ese momento, LUMA añadió que la expectativa era que más de 2,000 trabajadores se insertaran en las labores que se extenderían por tres años con una inversión de unos $2,000 millones de dólares.

Los contratistas seleccionados para la “Iniciativa de Vegetación para Aumentar la Seguridad y la Confiabilidad del Servicio” fueron evaluados a través de un proceso competitivo que incluyó una Solicitud de Propuestas (RFP) abierta, diseñado para los proyectos financiados por FEMA y aprobado por la AAPP y COR3, añadió LUMA al hacer el anuncio sobre el inicio de los trabajos. Como parte de la evaluación, a los contratistas se les requiere que cumplan con ciertas leyes y regulaciones.

“Como hemos dicho antes, la vegetación es un gran problema que debe ser atendido. En LUMA, estamos completamente decididos a reducir las interrupciones de servicio, y esta iniciativa financiada por FEMA es una parte importante de esta labor. Proyectamos que los clientes experimentarán hasta un 45 % menos de interrupciones de servicio una vez finalizado el trabajo”, expresó Juan Saca, presidente de LUMA.

“Los contratistas seleccionados tienen los recursos, destrezas, preparación y experiencia para hacer este trabajo importante y lograr lo que nuestros clientes desean: una red eléctrica más confiable y menos interrupciones de servicio”, puntualizó.

Sin embargo, al momento, la única región en la que personal de LUMA ha encaminado trabajos de despeje de vegetación es en la de San Juan.

Los procesos continúan estando marcados por los retrasos, lo que ha sido cuestionado incluso la Junta de Control Fiscal (FOMBPR).

Un reporte de El Nuevo Día en enero pasado señala que, hasta el 15 de ese mes, LUMA había despejado 70.5 millas de total de 16,000.

Parte de la lentitud estaría relacionada con los planes de mitigación para reducir el impacto que pudiera tener el despeje en el medioambiente.

La postura del consorcio es que no está obligado a replantar árboles en áreas que han sido despejadas.

“Según las leyes y reglamentos aplicables, LUMA, actuando como agente de la AEE (Autoridad de Energía Eléctrica), no está obligada a replantar árboles en servidumbres despejadas. Los árboles no deben estar en la servidumbre, según las leyes y reglamentaciones aplicables”, declaró la entidad al referido periódico local.

La respuesta de FEMA sobre trabajos de remoción de vegetación

A principios de semana, El Diario contactó a FEMA para indagar sobre el estatus de los proyectos de remoción de vegetación, luego de que la gobernadora indicara a preguntas de la prensa que el plan estaba detenido por la falta de permisos.

En declaraciones escritas, la agencia señaló que, al momento, hay seis proyectos que se encuentran bajo su evaluación.

“Para el primer proyecto aprobado para el despeje de vegetación en la red eléctrica, FEMA asignó $16.3 millones para la región de San Juan”, precisó la agencia.

FEMA además confirmó la aprobación de cuatro nuevos proyectos de despeje adicionales en un periodo de 90 días o dos más que los que mencionó la gobernadora ayer.

“Recientemente, FEMA aprobó los proyectos de despeje de vegetación de la región de Arecibo con $16.4 millones, la región de Caguas con $25.2 millones, la región de Mayagüez con $12.8 millones y la región de Ponce con un total de $23.3 millones”, detallaron.

La agencia federal aclaró que no aprueba ni emite permisos.

“FEMA realiza un análisis de las acciones incluidas en el alcance de trabajo propuestas por el subsolicitante. El ritmo de la evaluación y aprobación de los proyectos por parte de FEMA depende en mayor grado de la manera en que el subsolicitante presente la documentación requerida, al igual que la complejidad del proyecto”, explicó.

FEMA aprobó fondos para cuatro proyectos de despeje en 90 días

En ese contexto, FEMA argumentó que depende de que LUMA someta la información necesaria para ellos aprobar los fondos.

“Un ejemplo de ello es que los alcances de trabajo detallados de los cuatro proyectos para el despeje de vegetación recién aprobados fueron entregados por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)/LUMA en enero de este año. Es decir, una vez FEMA obtuvo toda la información necesaria, el proceso de evaluación y aprobación de los fondos tomó aproximadamente 90 días”, señaló la entidad.

FEMA también diferenció entre estos fondos y los del presupuesto operacional de la AEE y LUMA con los que también se puede realizar este tipo de trabajo de mantenimiento de vegetación.

La gobernadora había dicho a preguntas de la prensa en una conferencia la semana pasada que las iniciativas de despeje de vegetación estaban atrasadas por falta de permisos federales. González no especificó a qué autorizaciones se refería.

“El programa que tú señalas, que en verano del año pasado se anunció con bombos y platillos de vegetación, todavía al día de hoy no tiene permisos federales. Ese programa por el cual se habló de la contratación para la eliminación de vegetación pasó julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y ahora en abril, cuando yo pido estatus del famoso corte de vegetación, no se ha hecho porque no tiene los permisos federales para hacerlo”, declaró la gobernadora.

González añadió que discutía con los municipios la posibilidad de que estos sirvieran como contratistas para agilizar las labores.

“Ahora estamos solicitándole al gobierno federal que acelere y estoy incorporando a los municipios para que puedan hacer parte del trabajo como contratistas… yo creo que hay muchos municipios y compañías locales que pueden hacer ese trabajo por mucho menos del costo de las compañías que se están trayendo de afuera”, añadió.

El más reciente apagón masivo en Puerto Rico se reportó en plena Semana Santa. Más de 1 millón de puertorriqueños sufrieron sus efectos que se extendieron en algunas zonas por casi dos días, de acuerdo con LUMA. La interrupción se debió a una falla en el sistema de transmisión y distribución que maneja la compañía privada.

En respuesta a la emergencia, el secretario del Departamento de Energía federal, Chris Wright, dijo que monitoreaba el asunto. Personal del DOE bajo la Administración Trump ha visitado Puerto Rico en al menos dos ocasiones en lo que va de año para examinar el sistema eléctrico.

