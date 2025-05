Hija de Lili Estefan quiere representar a Cuba en el Miss Universo 

Lina Luaces, modelo estadounidense e hija de Lili Estefan, se inscribió en el Miss Cuba Universo, con la intención de ganar este concurso de belleza y representar al país en la famosa competencia.

En el programa de televisión El Gordo y la Flaca, que transmite Univision, contaron detalles del casting que hizo la hija de la cubana.

“No tienes que nacer en Cuba, puedes haber nacido en los Estados Unidos”, aclaró Raúl de Molina sobre esta nueva etapa que asume la joven, a quien le deseó mucha suerte.

Lina Luaces habló de esta experiencia y afirmó: “Estoy muy emocionada porque Cuba es parte de mis raíces. Yo, por supuesto, tuve la opción de ser USA o Cuba y yo ni lo pensé, siempre quería ser Cuba porque quería honrar a mis raíces y a mi familia. Siempre he dicho que me siento más cubana que americana, porque es como crecí, los valores que tengo, la comida que como y como es en mi casa”.

Luego explicó que está lista para cumplir con varias de las actividades que deberá hacer como miss. “Nací lista”, afirmó.

Por su parte, su madre se mostró emocionada por la nueva meta que quiere alcanzar su hija: “Hasta yo me sorprendo de escucharla porque mira que yo siempre le hablo en español y ella me contesta en inglés”.

Además, comentó: “Ya le dije a Clarissa que te tiene que hablar, porque esto es camino a Miss Universo”.

La conductora dominicana le dio un consejo clave, debido a su experiencia en certámenes de belleza: “Mi mayor consejo es disfrútalo, el proceso, cada paso, haz amistades, compite en el escenario, que ahí es que se compite, pero bueno, ya voy a tener una conversación con ella aparte, para darle tips”.

Según comentó Lili Estefan, su hija ya empezó la dieta y es bastante estricta: “Ayer a las 9 de la noche, le digo ‘mama, cenaste’ y me responde que la entrenadora le dijo que no podía tomar agua ni comer nada hasta que terminara el casting. No la dejan comer ni beber agua yo no sé por cuántas horas”.

Debido a toda la fama que tiene su madre, muchos seguirán de cerca la participación de Lina en el Miss Universo Cuba, con la intención de ver qué tan lejos llega en esta competencia.

Sigue leyendo:

· Lili Estefan le dio una inesperada sorpresa a su hija Lina Luaces por su cumpleaños 21

· Lili Estefan logra convencer a sus hijos de que la acompañen en algo que quería desde hace mucho

· Lili Estefan regresa a ‘El Gordo y La Flaca’ y deslumbra con un ceñido vestido rojo y sus largas piernas