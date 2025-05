Jaime Munguía está confiado de noquear a Bruno Surace

El boxeador mexicano Jaime Munguía aseguró que saldrá sin ningún tipo de compasión para el combate que protagonizará próximamente en su revancha contra Bruno Surace al afirmar que aprendió la lección del primer duelo y esto le permite estar mucho más confiado en su planteamiento de pelea para poder noquearlo rápidamente.

Estas declaraciones las realizó el peleador azteca durante una entrevista ofrecida para ESPN KnockOut, donde resaltó que todo ha cambiado desde el combate disputado en el 2024 y en el que terminó siendo superado por la vía rápida en el sexto asalto; duelo donde el francés logró demostrar todas sus cualidades para quedarse con el triunfo.

“Sé que iba ganando muy bien la pelea. En el segundo round no fui por él al 100% si no yo creo que lo hubiera podido noquear. Pero en está pelea sin compasión… vamos con todo”, expresó Munguía al mostrarse confiado por el crecimiento de sus cualidades en estos últimos meses.

“Hay grandes oportunidades, yo creo que para eso primero tenemos que pasar esta gran pelea que viene el sábado. Vamos a salir a buscar el nocaut, vamos a salir a darlo todo”, agregó el peleador mexicano en sus declaraciones.

Jaime Munguía no se rinde tras la derrota ante Bruno Surace. Crédito: John Locher | AP

Busca venganza

Una cosa que afirmó Jaime Munguía es que hará todo lo posible para poder conseguir una venganza del nocaut que sufrió el pasado 14 de diciembre de 2024; esto en medio de una serie de rumores que lo colocan como favorito a quedarse con la victoria ante el peleador francés que apuntará a mantener el marcador entre ellos a su favor.

“Pienso que lo mental, lo personal, es uno de los temas más difíciles, pero creo que hay que asumirlo, hay que salir con todo, hay que salir adelante. Y la verdad yo me quedo con los cinco rounds que iba ganando. Tenía la pelea en mi bolsa y un golpe, como dice Julio (César Chávez), las balas perdidas existen y se me escapó, pero yo creo que en esta pelea vamos a salir con el brazo en alto, no tengo duda”, concluyó el pugilista.

