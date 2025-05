Novio latino robó el anillo de compromiso de su prometida y la golpeó: dos hermanos acusados en Queens, Nueva York

Carlos Lora Díaz y su hermana Lucie Lora fueron arrestados como sospechosos de intentar robar el anillo de compromiso que él le había dado a su ex prometida y además agredirla en Queens (NYC).

Según la policía de Nueva York, el hombre de 38 años fue arrestado el martes y su hermana de 34 la madrugada del miércoles. Ambos fueron acusados ​​de intento de robo.

El hecho sucedió en el apartamento de la víctima en 32nd Av cerca de 91st St en Jackson Heights alrededor de las 9:40 a.m. del jueves 24 de abril. Según la policía, el hombre agarró violentamente la mano de su ex pareja e intentó quitarle el anillo.

Cuando la discusión se tornó violenta, al parecer los hermanos tiraron a la víctima al suelo, informaron las autoridades. La mujer sufrió heridas leves, incluyendo hematomas en la cadera y un corte en el dedo pulgar. Los sospechosos huyeron con las manos vacías y la víctima no identificada de 34 años denunció el ataque a la policía, reportó Daily News.

Se desconoce el valor del anillo centro de la disputa. La mujer no tiene antecedentes policiales, pero su hermano tiene tres por delitos no especificados, destacó New York Post. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

La violencia doméstica es constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

Si usted es víctima o sospecha que alguien algún está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda