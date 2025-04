Directora de “Frida” habla sobre el acoso que sufrió Salma Hayek por parte de Harvey Weinstein 

Julie Taymor, directora de ‘Frida‘, se refirió por primera vez al acoso que vivió la protagonista de la cinta, la actriz mexicana Salma Hayek, por parte del productor Harvey Weinstein, quien enfrenta cargos por violación y agresión sexual.

Taymor relató la situación de acoso de Weinstein hacia Hayek durante el rodaje de la película que retrata la historia de la artista plástica más importante y famosa de México. Salma Hayek interpretaba a Frida Kalho, un personaje con un profundo significado para la cultura mexicana y por el cual la actriz luchó para llevarlo a Hollywood.

Según dijo Taymor, Salma Hayek luchó no solo por el personaje de Frida Kahlo, sino también por su propia dignidad. En una entrevista con ‘Ventaneando’ la directora aseguró que fue testigo del acoso e intimidación que vivió Salma Hayek por parte del desprestigiado productor de Hollywood.

Taymor explicó que no fue víctima directamente del acoso de Weinstein pero sí conoció cómo el productor presionaba a Hayek, quien en ese momento era catalogada como un ‘sex symbol’ de Hollywood.

La cineasta reveló que, a pesar de que el productor no la acosó directamente a ella, pudo observar cómo ejercía presión sobre Hayek en diversas ocasiones. Taymor explicó que aunque no se enteró completamente de la magnitud del abuso, se dio cuenta de que la actriz estaba pasando por una situación difícil.

“Nosotros no sabíamos lo que le estaba pasando a Salma. Yo sabía un poco, porque pasé por lo que ella pasó”, dijo Taymor.

Según dijo muchos reducían a Salma Hayek como un símbolo sexual a pesar de su gran talento como actriz. “Ella era tan inteligente, y había sido tratada como… ya sabes, una mujer hermosa y sexy. Como un objeto”, comentó Taymor.

Salma Hayek reveló en un artículo para The New York Times en 2017 cual destapó el acoso que vivió por parte de Weinstein. Hayek relató en el artículo titulado ‘“Harvey Weinstein is My Monster Too” cómo Weinstein la presionó para realizar escenas sexuales explícitas en ‘Frida. También aseguró que el productor la amenazó con cancelar el proyecto si ella no accedía a sus peticiones. La actriz también compartió cómo fue sometida a amenazas constantes y cómo Weinstein le hizo sentir que no tenía poder para resistirse.

