La Divaza anuncia la muerte de su madre

Este viernes 2 de mayo, La Divaza ha confirmado la muerte de su madre Kenya Álvarez. El influencer venezolano compartió un video en su cuenta de Instagram donde se le ve llorando y dice: “Mi mami se acaba de ir al cielo”.

La Divaza explica: “En estos días les dio una infección y no pudo aguantar. Estaba sufriendo mucho”. La mamá de la estrella de internet fue diagnosticada con cáncer de mama en 2023, pero desde que se detectó la enfermedad se dijo que era un extraño caso.

Durante los últimos años La Divaza intentó hacer todo lo posible para que su madre pudiera mejorar, pero a inicios de este año se le diagnosticó metástasis y decidieron irse a Portugal para tratarse en el sistema público del país, pues la señora también tenía nacionalidad portuguesa.

Finalmente, el influencer no pudo estar a su lado en el momento de su muerte, pues ella decidió irse a Venezuela para morir allí y él no la pudo acompañar porque no puede entrar al país, ya que ha recibido amenazas del régimen venezolano. Dice que su madre será cremada y que su hermana se encargará de todo desde Venezuela.

En el mismo video compartió uno de los últimos abrazos que le dio cuando aún estaba recibiendo tratamiento en Portugal.

También escribió: “La madrugada del 2 de mayo de 2025, mi madre se ha ido al cielo. Sus últimas palabras fueron un te amo para sus dos hijos. Murió en Caracas, Venezuela, un día luego de aterrizar desde Lisboa”.

Hay que recordar que durante estos dos años de enfermedad, La Divaza también tuvo que hacer una campaña de recaudación de fondos para poder costear los tratamientos oncológicos y radiológicos. Gran parte de los tratamientos se lo hizo en México, donde no tenía seguro privado.

El cáncer de mama que padeció Kenya Álvarez es un tipo mucho más agresivo, el cual es conocido como carcinoma metaplásico escamoso especial. Este tipo de cáncer es de rápida progresión y resistencia a tratamientos convencionales como la quimioterapia.

