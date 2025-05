Lourdes del Río le contó a Rodner Figueroa cómo superó el cáncer y divorcio juntos

Lourdes del Río ha sido una de las figuras del mundo del entretenimiento que ha tenido que atravesar complejas situaciones personales, ya que ella hace 3 años fue diagnosticada con cáncer. Sin embargo, para ella las cosas empeoraron mucho porque el que era su esposo decidió abandonarla tras dicho diagnóstico y tuvo que divorciarse.

La periodista fue invitada en el pódcast de Rodner Figueroa, ocasión que aprovechó para hablar de las pruebas que le ha puesto la vida y comenzó refiriéndose a su ex, quien la dejó tras su enfermedad: “A veces si las cosas no están bien es como el detonante, y de por sí, Dios lo bendiga donde esté, él no era una persona muy empática, cariñosa. Eso fue Dios también que hizo que él saliera para que pudieran entrar toda esta gente que me ayudaron. Yo me sentí abrazada. En ese momento el amor hace toda la diferencia”

Del Río le contó al venezolano que no siente ningún tipo de resentimiento hacia esa persona. Al mismo tiempo, explicó que en su momento le pidió realizar todo ese proceso legal de la manera más sencilla posible: “Yo lo dejé ir en amor y no tengo ningún rencor en contra de él. Que sea un divorcio amigable, rápido porque ahora mi prioridad es salvar mi vida“.

La periodista origen puertorriqueño, de 60 años, detalló que jamás en su vida pudo quedar embarazada. Además, dijo que se sometió a varios tratamientos, pero aun así no lo logró: “Yo no fui mamá porque tuve problemas, traté, incluso me hice in vitro y no funcionaron”.

Lourdes es un claro ejemplo que se puede salir adelante a pesar de las dificultades que se presentan. Ella tuvo que enfrentar dos procesos complejos en el mismo tiempo y sin el apoyo de una persona que creía que estaría allí para el resto de su vida. Sin embargo, es una etapa que ya ha cerrado y se siente agradecida por lo que ha experimentado.

“Le estoy sacando el jugo hasta el segundo oportunidad. El mundo no se acaba ni el día que te despidieron, ni el día que te enfermaste, ni el día que te dijeron que no puede ser mamá. El mundo es más que eso”, destacó en el pódcast.

