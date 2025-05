Lupillo Rivera envía mensaje: “Tengo que cuidar mi salud antes que nada”

Lupillo Rivera sorprendió a sus fanáticos el pasado miércoles al anunciar que abandonaba ‘La Casa de los Famosos All Stars‘ debido a presuntos problemas de salud que no le permitirían seguir participando en la competencia donde permanece alejado de la realidad durante semanas. Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, ya que él era visto como un posible ganador de la competencia. Por ello, envió un mensaje para quienes lo apoyaron.

“A cada persona que me apoyó, les pido una gran disculpa por mi salida. Son cosas que pasan, es la naturaleza, tengo que cuidarme salud antes que nada. Nunca me les quise rajar, aguanté hasta donde pude, pero si ya a estas alturas me estaba afectando, entonces les pido una gran disculpa a todos. Los quiero y les agradezco”, dijo a través de un mensaje compartido en la red social Instagram.

El cantante no descarta poderse encontrar con algunos fanáticos más adelante como forma de agradecimiento por todo el apoyo que le brindaron durante la competencia. Además, resaltó todo lo que hicieron para lograr mantenerlo a este punto de la competencia donde decidió abandonar en reality show que está transmitiendo su quinta temporada.

“A lo mejor algún día nos conocemos, nos hacemos una carnita asada, matamos una vaquilla o algo y celebramos el triunfo y, pues para todos ustedes gracias por todo el apoyo este en La Casa de los Famosos All-Stars’ he estado viendo todas las cosas que han hecho, hicieron un trabajo extraordinario maravilloso un trabajo que se merecen todo mi respeto”, resaltó en el video compartido el pasado jueves en la noche.

El hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera no perdió la oportunidad para destacar que siguen dos habitantes bastante fuertes en la competencia y se trata de Paulo Quevedo y Luca Onestini. Te acordemos que en esta competencia en las cuatro temporadas anteriores todas las personas que han ganado han sido mujeres. Sin embargo esta vez podría haber una gran diferencia que en pocas semanas se podrá conocer al gran ganador de los $200,000 dólares.

“Ahí están los Palulu, ahí está Luca, Luca es muy buen candidato, está Paulo que es muy buen candidato también y, pues ahí se los encargo mi raza, soy Lupillo Rivera”, explicó.

