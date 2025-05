Príncipe Harry confiesa que desea reconciliarse con su padre en reveladora entrevista

El príncipe Harry reveló en una reciente entrevista que su padre, el Rey Carlos III de Reino Unido, no le habla luego de la decisión del gobierno británico de no otorgarle protección policial.

Harry ofreció una entrevista a BBC tras perder un juicio por la decisión del Gobierno británico de despojarle de su protección policial. Esto ocurre luego de tomar la decisión de deslindarse oficialmente de la familia real en 2020 junto con su esposa Meghan Markle.

El hecho de que la familia real despojara al hijo de la princesa Diana de Gales de la protección policial fue una situación de gran impacto para el príncipe Harry. Según explicó, Harry confiaba en que su familia le brindara seguridad a pesar de todos sus desacuerdos.

“Cuando tomaron esa decisión, no podía creerlo. De verdad que no lo podía creer. Pensé que, con todos los desacuerdos y todo el caos que estaba ocurriendo, en lo único que podía confiar era en que mi familia me mantuviera a salvo”, dijo el príncipe a la BBC.

Entre los numerosos acuerdos entre Harry y varios miembros de la familia real, el asunto de la seguridad fue un punto de fricción. “No me imagino trayendo a mi esposa e hijos de vuelta al Reino Unido en este momento”, dijo Harry.

En ese sentido Harry, quien vive desde hace cuatro años en California, aseguró que es consciente de que muchas de sus acciones recientes, como el lanzamiento de su biografía, no serán perdonadas por varios miembros de su familia. Sin embargo, confesó que le gustaría reconciliarse con ellos.

“Es lo único que queda. Por supuesto, algunos miembros de mi familia nunca me perdonarán que haya escrito un libro. Por supuesto, nunca me perdonarán muchas cosas. Pero… me encantaría reconciliarme con mi familia. No tiene sentido seguir peleando”.

Con respecto a su relación con su padre, Harry confesó que le gustaría reconciliarse con él en un futuro haciendo referencia a la avanzada edad del monarca. “No sé cuánto tiempo le queda a mi padre”, añadió. “No me habla por estas cosas de la seguridad, pero sería lindo reconciliarnos”.

En enero de 2020 los Duques de Sussex, Harry y Meghan, anunciaron su decisión de renunciar como miembros de la realeza británica. El matrimonio renunció a sus obligaciones reales y dejó de recibir sustento de la Corona. Desde entonces la pareja se mudó a California y viven ahí con sus hijos desde entonces. Han visitado Reino Unido un puñado de ocasiones, siendo una de las más recientes el funeral de la Reina Isabel II.

La relación entre el príncipe Harry y el resto de la familia real ha sido tensa desde hace cinco años. Poco después de su renuncia a la Corona, Harry y Meghan ofrecieron una entrevista con Oprah Winfrey en la que revelaron detalles de lo que vivieron mientras trabajaban para la realeza. Según confesó Meghan fue blanco de racismo e incluso no recibió apoyo tras caer en una fuerte depresión que la llevó incluso a pensar en quitarse la vida.

Posteriormente Harry públicó su biografía ‘Spare’ en la que también publicó reveladores detalles de su vida bajo las órdenes de la realeza británica. Las acciones de los Duques de Sussex causaron una relación tensa con la Corona británica, pero de la que se ha pronunciado poco el Palacio de Buckingham.

Sigue leyendo:

El príncipe Harry en la mira: un juez exige que se publique su petición de visado

Meghan Markle lanza con ayuda de su hija Lilibet su marca As Ever

El príncipe Harry en la mira: un juez exige que se publique su petición de visado