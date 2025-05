Arturo Carmona aclara su postura sobre el conflicto legal de Alicia Villarreal

Arturo Carmona fue el primer esposo de la cantante Alicia Villarreal, quien ahora se encuentra atravesando un proceso legal con el padre de sus dos hijos más pequeños, y estamos hablando de Cruz Martínez. Recordemos que hace varias semanas la intérprete de “Te quedó grande la yegua” se molestó por las declaraciones que el actor había hecho sobre su situación.

Desde entonces, se comenzó a especular que la madre de su hija le habría pedido que no hablara más sobre el caso que está enfrentando ella con Cruz. Carmona aprovechó para aclarar ciertos aspectos de este tema tan complicado, el cual manifestó que no se puede abordar a la ligera.

“No, no me prohibió nadie nada. No, ya somos adultos para andar prohibiendo cosas, nadie me prohibió nada. Yo creo que es un sentido común, no tengo por qué decirlo. Simplemente, no tengo por qué hablar de algo que no me concierne. Principalmente, porque es un tema legal que lo que uno pueda decir complica mucho cualquier cosa. No puedo decir nada por mí, por una situación de sentido común, no porque alguien me lo haya prohibido”, mencionó a los reporteros.

Arturo y Cruz han sostenido una relación laboral durante varios años, y en un encuentro con la prensa, el actor tuvo que responder si seguiría trabajando con él a pesar de la denuncia que la madre de su hija interpuso contra el productor musical. Por ello, aseguró que no puede dejar todo de lado por una circunstancia que se le escapa de las manos y decidió que la sociedad se mantendrá.

“Hay que separar las cosas. Hay que entender que comen 40 familias de esa agrupación, inclusive mi familia y la de Alicia también comen del éxito de este grupo“, respondió a los periodistas.

La abogada del productor musical la semana pasada declaró que: “Desafortunadamente, su esposa lo está obligando a decir la verdad sobre su relación y su familia. Al señor Martínez es inocente y buscaremos ir a la corte el próximo mes de mayo”. Villarreal expresó: “Nada más les puedo decir que la audiencia se pasó para otro día. Yo nada más vengo a pedir a ustedes, ya estoy aquí para pedir justicia. Nada que ver, a mis hijos no los deben ni de mencionar”.

