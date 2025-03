Arturo Carmona advirtió a Cantú por decir que Alicia lo mantenía

El cantante Francisco Cantú ha hablado de la supuesta cercanía que tuvo a Alicia Villarreal, declaraciones que ofreció luego que ella hiciera una señal para pedir ayuda por aparente violencia hacia ella en la que acusó a Cruz Martínez, su esposo. Sin embargo, ha abordado un tema un poco delicado sobre Arturo Carmona, padre de Melenie, exclusiva que ofreció a TVNotas.

Cantú explicó al medio de comunicación mencionado que la cantante supuestamente se vio en la obligación de tener que cubrir todos los gastos del actor, aunque jamás ofreció declaraciones de lo que estaba diciendo. Por ello, Arturo le envió un contundente mensaje a través de sus historias de la red social de la camarita.

El actor de 48 años comenzó a acaparar los principales titulares de la prensa luego que Francisco asegurara que Carmona era mantenido por Alicia. Por ello, el galán de telenovelas fue claro al pedirle que se mantuviera al margen de la situación: “No sé quién eres, no te conozco y ni me interesa, pero me pidieras un consejo, te diría: ‘Deja de rascarle los huev*s al tigre. Y como no me lo pediste, te lo dejo como aviso”.

El actor Arturo Carmona no se queda callado ante los comentarios destructivos que hacen sobre su vida. | Instagram: @arturo.carmona. Crédito: Cortesía

¿Qué dijo Francisco Cantú sobre Arturo Carmona?

Francisco, en TVNotas, expresó que aparentemente lo vincularon con lo que le sucedió a la cantante. Recordemos que Villarreal explicó que interpuso una demanda por el caso: “Ella me dijo que él (Cruz) sí era muy celoso y desconfiado. A mí me pusieron como el tercero en discordia tras la golpiza que recibió Alicia por una publicación que ella hizo el 14 de febrero”.

En exclusiva para la revista, Cantú dijo con firmeza que Villarreal era quien aparentemente costeaba todos los gastos del galán de telenovelas: “Cuando Alicia estuvo con Arturo Carmona, él no era más joven que ella. Además, lo tenía que mantener. Cruz se puso histérico y supuestamente la golpeó. No digo que Alicia lo engañó conmigo, pero eso es lo que dicen”.

