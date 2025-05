Laura Flores defiende a Pablo Montero tras acusaciones de Elda María sobre agresión

Laura Flores está promocionando un show musical y la prensa se encontraba en el lugar para conversar con ella sobre este nuevo proyecto. Sin embargo, le preguntaron sobre el escándalo en el que estuvo involucrado Pablo Montero con la influencer Elda María, quien lo acusó de presunta agresión. La actriz no pudo evitar su sorpresa al escuchar lo que le ocurrió al artista y de inmediato lo defendió.

“No sabía lo de Pablito. Lo siento mucho, pero cualquiera acusación que sea falsa es pésima. Estás atentando contra la integridad de una persona. Siempre te va a salir el tiro por la culata cuando haces esas cosas, por más que tú quieras planificar algo para tu conveniencia. Si está mal fundamentado, está mal y no te vas a salir con la tuya. Creo que nadie debe de abusar de este tipo de cosas, ni hombres ni mujeres”, dijo los medios de comunicación.

Uno de los reporteros le comentó a Laura que Elda había compartido un comunicado en el que dijo que sus declaraciones fueron hechas por un ataque de celos, y la actriz rechazó rotundamente que ella hubiera hecho eso para perjudicar la imagen de alguien, sin considerar las consecuencias que eso le podría generarle a los demás.

“No, pues pobrecita. A ver cómo le va, aunque haya pedido perdón, porque eso sí es un delito. Ella cometió un error; yo creo que no hay que confundir. Esa campaña contra la violencia de la mujer debería ser independiente de casos aislados como el que me acabas de mencionar”, agregó.

Elda María se expresó en su perfil de Instagram, donde explicó que sus declaraciones aparentemente habrían surgido de la desconfianza. Además, mencionó que desea dejar las cosas con Pablo hasta este punto, luego de anunciar que lo había denunciado por una supuesta agresión que jamás se confirmó.

“Quiero expresar lo que en este momento siento de todo lo ocurrido y lo que se ha dicho sobre mí y sobre Pablo Montero. En realidad cuando uno está molesto por celos habrá muchas cosas sin pensar y la verdad es que Pablo siempre se portó lindo conmigo. Ya cualquier persona que quiero opinar del tema está de más. La verdad quiero cerrar este capítulo en mi vida de esta manera y quedarme con todo lo bueno que viví con él”, escribió Elda.

