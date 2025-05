Policía baleó a hombre que intentó apuñalar a su madre en hogar de Nueva York

Un hombre que estaba sosteniendo un cuchillo contra el cuello de su madre resultó baleado en la cara durante un tenso enfrentamiento con agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) en un hogar en El Bronx.

El incidente comenzó cuando un guardia de seguridad de un edificio residencial cerca de Mulford Ave. y Libby Place en Pelham Bay llamó al 911 a las 11:20 p.m. del jueves para informar que había oído gritos dentro de un apartamento y que creía que el sospechoso intentaba hacerse daño.

Ayer Philip Rivera, Jefe de Patrulla, definió el caso como un encuentro de vida o muerte “en el que nuestros agentes se enfrentaron a una situación peligrosa y difícil y finalmente salvaron la vida de una mujer”. Cuando llegó NYPD el hombre no identificado de 34 años sostenía un cuchillo de gran tamaño contra el cuello de su madre y al no soltarlo fue baleado, resultando gravemente herido.

Según Rivera, cuando dos policías -un oficial y un sargento, ambos de la Comisaría 45- llegaron a la puerta del apartamento y fueron abiertos por un familiar, encontraron al sospechoso amenazando con matar a su madre de 61 años.

“El hombre tenía el brazo izquierdo alrededor del cuello de su madre y un gran cuchillo de cocina en la mano derecha”, declaró Rivera. “Durante más de dos minutos y medio nuestros agentes intentaron que soltara el cuchillo y liberara a su madre. Mientras lo intentaban, el hombre amenazó repetidamente con matarla, todo ello mientras la sujetaba con el brazo alrededor de su cuello y sostenía el cuchillo. Durante esta interacción, el hombre movió el cuchillo hacia el cuello de su madre en numerosas ocasiones”.

El enfrentamiento fue grabado por las cámaras corporales de la policía, aunque Rivera no describió el momento justo antes de que un agente disparara, derribando al hijo y liberando a su madre. Los médicos llevaron al hijo al Jacobi Medical Center, donde se encuentra en estado crítico.

Afortunadamente, la madre no sufrió lesiones físicas. En una breve entrevista telefónica con el Daily News, la mujer arremetió contra la policía por dispararle a su hijo en la cara.

Un vocero policial afirmó que el hijo podría haber estado intentando provocar un “suicidio policial”. “O me matan o la mato yo”, dijo el sospechoso a los agentes, según la fuente. Un segundo informante indicó que la madre no dejaba de gritar que no quería morir, y que su hijo incluso hizo una cuenta regresiva para apuñalarla.

La investigación incluye a la Fiscalía General del estado Nueva York, como sucede cuando alguien muere durante un operativo o bajo custodia policial. En un caso similar, en enero de 2022, al responder a un caso de violencia doméstica entre un hijo adulto y una madre en Harlem (NYC) murieron baleados los jóvenes policías hispanos Wilbert Mora y Jason Rivera, a quienes luego el entonces presidente Joe Biden declaró “héroes”.

Esta semana, también en Brooklyn, un joven que conducía un lujoso auto Porsche que había supuestamente robado en Pensilvania murió baleado por NYPD cuando intentaba evadir a los agentes.

En abril un hombre mayor con antecedentes de problemas de salud mental fue fatalmente baleado al retar a la policía de Nueva York sosteniendo un cuchillo en una calle de Queens. Días antes David Levin (69) murió baleado por policías estatales de Nueva York (NYSP) tras abrir fuego contra un cuartel policial ocupado a plena luz del día en el norte del estado.

También el mes pasado Bruce Boyd, agente penitenciario retirado de la ciudad de Nueva York, murió baleado luego de arremeter contra la policía blandiendo un cuchillo afuera de su casa en Long Island (NY).

En marzo un hombre de 55 años murió baleado de madrugada al enfrentar a la policía en el estacionamiento de un almacén “Home Depot” en Staten Island (NYC) tras una llamada a 911. En febrero un anciano de 79 años armado con una pistola murió abatido en un enfrentamiento nocturno con agentes de la policía de Nueva York afuera de una comisaría en Queens (NYC).

La violencia doméstica es constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

Si usted es víctima o sospecha que alguien algún está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda