Ryan García habla sobre su próximo rival tras caer ante Rolando Romero

El boxeador mexicoamericano, Ryan García, sufrió una contundente derrota por decisión unánime en el enfrentamiento que disputó este viernes 2 de mayo en la pelea estelar de “Fatal Fury: City of the Wolves” celebrado en Times Square de la ciudad de Nueva York ante Rolando ‘Rolly’ Romero; duelo en el que su contrincante no perdió momento alguno para atacarlo constantemente y acabar con el favoritismo con el que llegaba a pesar de haber cumplido un año de sanción por dopaje tras el combate contra Devin Haney.

EN declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación durante la conferencia de prensa el peleador californiano, que terminó siendo superado en las papeletas por 115-112, 115-112 y 118-109, dejó abierta la posibilidad de poder tener un nuevo enfrentamiento contra Rolando Romero o contra Devin Haney; le dio la responsabilidad de su nuevo duelo a los aficionados para ver contra quien le gustaría que se enfrentara.

“Oh, hombre, esa es una buena pregunta (Romero o Haney como su siguiente pelea). Sabes, lo que los aficionados quieran, si quieren que, sabes, repita, hagámoslo, si quieren que vaya directo por Devin, hagámoslo. Sabes, los estilos hacen las peleas, y, eh, sí, estoy dispuesto a enfrentarlos a cualquiera de los dos otra vez”, expresó el peleador en sus declaraciones.

Ryan García fue víctima de la poca actividad durante este segundo año y se reflejó en el cuadrilátero cuando fue derribado por Rolly Romero en el segundo asalto con un doble gancho izquierdo; este momento fue clave a lo largo del combate y generó que el californiano tomara un rumbo más cauteloso en los rounds siguientes, brindándole una mayor posibilidad a su rival para poder hacer su juego.

En el mismo enfrentamiento el estadounidense Devin Haney logró una muy luchada victoria contra José Ramírez por decisión unánime, hecho que ha complicado la posibilidad de una revancha inmediata contra García, quien quedó ahora con marca de 24-2; a pesar de esto el mexicoamericano espera poder tener la oportunidad de reivindicarse con alguna de estas dos figuras y regresar a la senda de la victoria.

